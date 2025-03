Furor por Mario Casas en las calles de Buenos Aires

Mario Casas revolucionó las calles de Buenos Aires al grabar un comercial junto a Stefi Roitman para un perfume. Además, estuvo presente en un evento al cual acudieron varias figuras locales como Pampita, con quien posó en la alfombra roja.

Además de grabar el comercial, el actor español aprovechó su visita para recorrer la ciudad. Estuvo en Caminito y en el Obelisco. Se hospeda en el Hotel Four Seasons junto a su círculo íntimo: su hermana Sheila y dos amigos.

“Es un placer estar aquí en Buenos Aires, aunque no tenemos mucho tiempo para disfrutar. Yo marcho mañana ya, pero bueno, he tenido la oportunidad de pasear un poco por ahí y es un placer”, declaró el actor, que ya había estado en el país en el año 2010, antes de su explosión mundial como galán y de su participación en varias series y películas que lo volvieron aún más famoso y popular.

El actor español de 38 años ganó un premio Goya por su participación en “No matarás”, en el año 2020 y formó parte de series como: “Sin miedo a soñar”, “Los hombres de Paco”, “Tres metros sobre el cielo” y “El barco”, entre otras.

Del evento del perfume en el que estuvo Casas también participaron los ex jugadores de Gran Hermano Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, que posaron juntos, a pesar de haber dejado muy atrás la relación sentimental que hubo entre ellos.