Fuerte pelea entre Lourdes y Bati de Gran Hermano

Lourdes Ciccarone y Santiago “Bati” Larrivey protagonizaron una fuerte pelea en Gran Hermano, tras la salida de Furia del programa.

La discusión se originó por la compra semanal. «Che flaco, la próxima que digas que no tenemos que ir más al súper hablalo conmigo, no con Sandra», le dijo Lourdes a Bati, pero él le explicó que «hubo falta de comunicación. Yo no dije que ustedes no vayan más al súper. Dije que fue una mala compra, ahora si a ustedes les llegó por Sandra…».

«¿Quién sos vos para decir que fue una compra mala?», preguntó Lourdes y Bati respondió: «Alguien que vive en esta casa y piensa que fue una compra mala».

La jugadora continuó muy enojada: «Y después los humos los tengo yo, me encanta. Para mí esto no es un juego porque a mí me rompe que sólo te hagas el vivo conmigo… Lo único que te voy a decir Bati es que las compras no se critican porque todos sabemos que es difícil».

A Larrivey no le cayó nada bien la crítica: «Sos la urraca de Sandra. Sos una soberbia».