Expresidente del Banco Central le dio un fuerte respaldo al uso que Milei le dará a los fondos del FMI

Martín Redrado era presidente del BCRA cuando Cristina Kirchner le ordenó entregar las reservas. Se resistió y lo echaron.

El expresidente del Banco Central Martín Redrado brindó un fuerte respaldo a la decisión del gobierno de Javier Milei de utilizar el futuro préstamo del FMI para devolver plata al BCRA.

Redrado era jefe del Central en 2010 cuando la presidenta Cristina Kirchner le ordenó transferir los fondos del BCRA al Tesoro.

Se negó y resistió varias semanas en el cargo hasta que finalmente fue despedido y reemplazado por Mercedes Marcó del Pont.

En una columna de opinión, Redrado dijo que con esta decisión del gobierno “finalmente la historia empieza a poner las cosas en su lugar. Después de 15 años de llevarse por delante al Banco Central, habiéndole entregado papelitos sin valor (letras intransferibles) desde 2010, ahora se empezará a desandar ese camino”.

“Con el DNU 179/2025 las autoridades han dado un paso en el sentido correcto. Un avance que será real y no cosmético, ya que se cambiarán letras intransferibles del activo, que son ‘paga Dios’ que no le sirven al Banco Central, por dólares contantes y sonantes. Limpiar de estos activos ficticios el balance implicaría unos US$ 23.000 millones. Esto que parece un tecnicismo, tiene en suma relevancia, en términos de contribuir a la desinflación y generar estabilidad”, indicó Redrado.

Para dimensionar los efectos de esta medida, pidió mirar lo que sucedió desde el evento de fines de 2009 y principios de 2010, cuando “se quiso vulnerar las reservas internacionales del BCRA”.

“Previo a eso, la autoridad monetaria contaba con un régimen cambiario con un solo valor para el dólar y no sólo tenía reservas internacionales líquidas y positivas, sino que respaldaba la base monetaria y las Lebac (los pasivos monetarios remunerados de ese momento). Esto permitía sortear shocks externos (como fue la gran crisis financiera global en 2008) y proveía de estabilidad financiera para los depósitos”, recordó.

Sin embargo, señaló que “a partir del 2010 se advirtió un uso y abuso de las reservas internacionales que son de todos los argentinos, y no del Presidente/a de la República, otorgándole papelitos sin valor a la entidad a cambio de sus dólares, que eran usados para financiar al Tesoro Nacional. Esto se volvió una constante, lo que derivó en cepos, dólares múltiples y el fin de la estabilidad cambiaria”.

Redrado lamentó que el Banco Central “se convirtió en la chequera del fisco, no sólo emitiendo pesos para financiarlo, sino también usando sus reservas para seguir incrementando el gasto público. Para tomar dimensión de cuántos dólares se usaron conviene subrayar que las letras intransferibles a fines del 2023 tenían un valor de u$s 67.000 millones”.

“Las características del trágico deterioro se evidencian en los valores en pesos del balance del BCRA que reflejan un proceso de nominalidad descontrolada, en la caída del 50% de las reservas internacionales en dólares y su correlato de inestabilidad cambiaria. Este cóctel derivó en una inflación que fue duplicándose hasta llegar al 200% y sin crecimiento”, señaló.

Consideró que el paso que dará ahora el gobierno de Milei “debe ser solo un comienzo, pero hace falta mucho más, siendo que se parte desde el caos”.

“Hacia delante será primordial tanto aumentar las reservas, como consolidar la demanda de dinero. En este sentido, también se hizo un trabajo apreciable por el lado de los pesos, cortando el flujo de la emisión de dinero para financiar al fisco, estableciendo un límite claro en la base monetaria amplia y desarrollando un ajuste fiscal notable, cuestiones claves para la desinflación”, explicó.

No obstante, dijo que “la eliminación de los pasivos monetarios remunerados, es en realidad una mejoría más cosmética que real, ya que los depósitos, que siguen estando, pasaron a financiar deuda pública cuando antes financiaban deuda monetaria”.

“Queda mucho por delante. Hoy se necesitan más reservas. Para ello, es clave maximizar el desembolso del Fondo Monetario Internacional, pero también los dólares del comercio exterior, en un marco en que el blend impide acumular más divisas”, dijo Redrado.

Sostuvo que “este proceso debe generarse mediante una integración productiva de la Argentina con el mundo, donde se genere una revolución exportadora a través de una actitud proactiva que busque la expansión de mercados. En paralelo es prioritario consolidar la demanda de dinero doméstico, continuando con la restricción fiscal como ancla y avanzando en la reducción del costo argentino”.

“Se intenta dar un paso clave 15 años después. Partimos desde las cenizas, tenemos que dar aún muchos pasos más para poder convertirnos en el Ave Fénix”, dijo Redrado.