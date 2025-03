Escándalo educativo: Más de 240 alumnos de Madryn sin clases por obras paralizadas

Un grupo de padres de alumnos de la Escuela N° 7733 y la Escuela N° 46 se movilizó ante la preocupante situación edilicia que impide el normal inicio de clases a más 240 estudiantes. Según denunciaron, desde el comienzo del ciclo lectivo, los alumnos del nivel primario y secundario no han podido asistir a clases debido a la paralización de las obras en el edificio que comparten ambas instituciones.

“La obra se encuentra paralizada por falta de fondos, lo que deja a nuestros hijos sin acceso a la educación. Actualmente, los chicos de secundaria solo reciben tareas a través de la plataforma Classroom, pero no pueden tener clases como corresponde”, explicó una de las madres.

En una reunión reciente con el Ministro de Educación, los padres recibieron la garantía de que los alumnos de la Escuela 46 podrán volver a las aulas el próximo 3 de abril, mientras que auquellos que cursan en la 7733 lo podrán hacer a fines de abril.

Sin embargo, la incertidumbre persiste respecto a los alumnos, ya que la finalización de la obra es incierta debido a la falta de financiamiento.

“El intendente nos dijo que se están haciendo gestiones para que la empresa constructora retome la obra. Pero si el problema es la falta de fondos y nadie se hace cargo, seguimos en la misma situación: los chicos sin clases y con sus derechos vulnerados”, afirmaron los padres.

Ante la falta de respuestas satisfactorias, los padres decidieron recurrir a la justicia y presentaron reclamos ante representantes legales. “Hemos agotado todos los recursos administrativos posibles, visitamos oficinas gubernamentales y ahora tomamos medidas legales para exigir que se respete el derecho a la educación de nuestros hijos”, sostuvieron.

El problema de la infraestructura afecta directamente a la calidad educativa. La escuela 46 estaba en proceso de ampliación para separar el nivel primario del secundario, ya que ambos compartían espacios comunes como los baños y los recreos. Sin embargo, la paralización de la obra impide que la secundaria tenga su propio espacio.

Además, la modalidad virtual impuesta como solución temporal no es viable para muchos estudiantes. “Hay chicos que no tienen acceso a internet y ni siquiera se enteran cuando los profesores envían tareas. La educación no puede depender de la conectividad”, expresaron los manifestantes.

Expectativa y medidas a seguir

Tras el encuentro con el Ministro de Educación, los padres aseguraron que seguirán de cerca la situación y continuarán con sus reclamos hasta obtener una solución definitiva. “Nos vamos con una expectativa moderada. Hasta que no veamos un acta oficial y a los chicos en el aula, no podemos estar tranquilos. Si la próxima semana no hay avances concretos, retomaremos las protestas”, concluyeron.

Por el momento, el compromiso oficial sigue siendo verbal, y la comunidad educativa espera que la promesa del 3 de abril se cumpla para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes afectados.