“Ella avisó en sus historias como era él»: Giovana Sosa había denunciado a su femicida en las redes sociales

La joven de 20 años fue asesinada por quien era su pareja, Tiziano Fiz, que ya está detenido. El crimen ocurrió en un albergue transitorio.

Giovana Sosa, la joven de 20 años asesinada en un hotel alojamiento de Tigre por su pareja Tiziano Fiz, lo había denunciado en sus redes sociales días antes del crimen. Fueron los familiares de la víctima quienes publicaron los mensajes de la chica.

“Ella avisó en sus historias como era él. ¿Tuvieron que esperar a que la mate para salir a hacer las cosas de la manera correcta?”, manifestó Juana Sosa, prima de Giovana.

En este marco, la mujer posteó también en sus redes sociales la historia que la víctima había subido previo a su crimen, donde describió el calvario que padecía por parte del ahora detenido: “Maltrato psicológico, verbal y físico. Todos los días amenazándome con la familia”.

“Desde que nos separamos me manda videos cogiendo con pibas. Estás re mal chabón. Me cansaste”, continuó el reclamo de Giovana.

Luego de mostrar la violencia sufrida, la prima de la víctima expresó: “Cómo puede ser que el país siga de la misma forma en la que estamos. A cuántas mujeres más van a seguir matando. Cuántas señales más hay que darles antes de que nos maten. Por qué la Policía, ni nadie, hace nada”.

Pese a lo manifestado por redes, se supo que Giovana no realizó ninguna denuncia formal contra Tiziano, aunque sí tendría antecedentes por violencia en la localidad de Malvinas Argentinas.

“El asesino se tiene que pudrir en la cárcel, ni más, ni menos. Tiene que pudrirse estando tras unas rejas. Como te dije prima, vos no estabas sola y vamos a hacer justicia por vos y por todas”, concluyó Juana.