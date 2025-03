El SOMU Puerto Madryn desmintió versiones sobre una baja salarial

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de Puerto Madryn expresó su preocupación ante la circulación de versiones mediáticas que sugieren una reducción del 30% en los salarios de los trabajadores del sector pesquero. Desde la conducción local, su secretaro César Zapata rechazó estas afirmaciones y aseguró que no existe ninguna negociación oficial en curso que contemple una baja salarial.

“Estamos preocupados realmente porque se le está inculcando, metiéndole en la cabeza al marinero que vamos a ir un 30% a la baja, todo por dichos periodísticos de un empresario que es el que está poniendo en vilo a todos los trabajadores de la pesca. El tema es que legalmente no tenemos nada, no hay nada firmado aún”, señaló.

Asimismo, cuestionó la falta de documentación o acuerdos formales que respalden esta versión y expresó que el Ministerio de Trabajo no ha presentado ninguna propuesta en ese sentido. “Nunca tuvimos ninguna propuesta de nada, solamente dichos periodísticos y televisivos. Un empresario que no está vinculado con ninguna de las cámaras es quien genera esta incertidumbre. Este empresario va, viene, a veces está en la Cámara, a veces es independiente, depende de las conveniencias”, resaltó.

Además, Zapata destacó que no se tomarán medidas hasta que haya una propuesta oficial de las cámaras empresariales y del Ministerio de Trabajo. “Nosotros no vamos a actuar hasta que no tengamos algo legalmente propuesto por las Cámaras y ante el ente que nos regula. No podemos tomar ninguna acción sin eso”, subrayó.

Sobre la situación de la actividad pesquera, indicó que están listos para salir a navegar en la zona 41, aunque advirtió que las empresas no han sacado barcos, lo que podría interpretarse como una estrategia de presión. “Ellos aducen que no van a sacar por uso y costumbre toda la flota a pescar porque el 41 todos sabemos que no es zona de veda. Es optativo salir a pescar ahí. Sí, estamos preocupados porque tendrían que haber sacado un par de barcos, pero nosotros lo tomamos como una extorsión”, denunció.

En cuanto a la negociación salarial, el SOMU aclaró que el convenio colectivo vence el 31 de marzo y que las discusiones paritarias recién se iniciarán en abril, con la actualización de los rubros fijos como principal punto de discusión.

“Nosotros no vamos a hablar ni del convenio ni del valor del pescado. Ya en el pasado sufrimos una quita del 22% en el valor del pescado que nunca pudimos recuperar. Ahora no vamos a permitirlo nuevamente”, afirmó.

Finalmente, desde el gremio aseguraron que no aceptarán ninguna reducción salarial y que tomarán todas las medidas necesarias en defensa del bolsillo de los trabajadores. “Si la rentabilidad del sector está en riesgo, lo que tiene que hacer el gobierno es bajar los impuestos, no hay que recortar salarios”.