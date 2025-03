El corte de luz a Gaza reduce la disponibilidad agua potable

La decisión israelí de limitar el suministro eléctrico a Gaza tiene lugar tras el cierre de los cruces a la entrada de insumos y mercancías, lo que está afectando gravemente la entrega de ayuda humanitaria en toda la Franja. En este marco, el Secretario General de la ONU expresó su preocupación por esta decisión, ya que reducirá sustancialmente la disponibilidad de agua potable. “A partir de hoy, la instalación funcionará con generadores de reserva, lo que reducirá la capacidad de producción de agua”, dijo Stephane Dujarric, quien aseguró que restablecer el suministro es “vital” para decenas de miles de familias y niños.

Por otra parte, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó de que todos los cruces hacia Gaza llevan ya nueve días consecutivos cerrados a la entrada de mercancías, incluyendo el de Kerem Shalom, lo que está afectando gravemente a la entrega de ayuda humanitaria en toda la Franja.

“Tanto nosotros como nuestros socios advertimos de que la escasez de combustible está afectando a las operaciones de ayuda. Actualmente estamos estudiando cómo priorizar las existencias restantes”, dijo Dujarric al respecto.

La semana pasada, en Khan Younis y Deir al Balah, seis panaderías cerraron por falta de gas para cocinar. Y hasta el domingo, 19 panaderías apoyadas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) seguían funcionando y tratando de maximizar su capacidad para cubrir las carencias.

Ayuda humanitaria en Gaza

Tras reunirse con los Estados miembros, el comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) enfatizó en una rueda de prensa en Ginebra que la prohibición de la entrada de ayuda humanitaria y suministros comerciales en “amenaza la vida y la supervivencia de los civiles de Gaza, quienes sólo han tenido un breve respiro tras 16 meses de guerra brutal”.

Philippe Lazzarini indicó que entre el comienzo del alto el fuego y el 2 de marzo, la ayuda humanitaria se multiplicó por diez, por lo que quedó demostrado que prestar ayuda humanitaria sin interrupciones es posible cuando existe “voluntad política”.

En este sentido, dijo que es “fundamental” que se permita de nuevo la entrada de ayuda humanitaria en Gaza para satisfacer las necesidades básicas de la población.

El responsable de UNRWA se hizo eco del llamamiento del Secretario General de la ONU para la liberación inmediata de todos los rehenes, la liberación de los detenidos palestinos, y para que se mantenga el alto el fuego.

Servicios sanitarios y educativos

A pesar de los limitados recursos, el mes pasado, la ONU y los socios que trabajan en salud reproductiva ampliaron los servicios de maternidad e incrementaron la distribución de suministros médicos para atender 5000 partos en los próximos tres meses, según informó Stephane Dujarric.

Además, se distribuyeron miles de kits posparto a madres y recién nacidos en refugios y hospitales de toda Gaza, así como suministros y ropa de invierno a unas 12.000 mujeres y niñas.

A pesar de esos éxitos, advirtieron de que más de medio millón de mujeres en edad reproductiva carecen de acceso a la planificación familiar y a la atención sanitaria reproductiva.

En el ámbito educativo, el portavoz del Secretario General indicó que se han abierto más escuelas en la última semana.

Miles de niños pueden ahora acceder a la enseñanza en el norte de Gaza, la ciudad de Gaza, Deir al Balah, Khan Younis y Rafah. Sin embargo, alrededor de un tercio de los niños de Gaza siguen aislados de cualquier tipo de actividad de aprendizaje formal, informal o incluso a distancia, advirtió Stephane Dujarric.

Según datos de UNRWA, desde que comenzó el alto el fuego en Gaza, la Agencia ha proporcionado alimentos a dos millones de personas, ha abierto casi 40 nuevos refugios de emergencia y ha proporcionado tiendas de campaña a más de 60.000 personas.

El mayor desplazamiento desde 1967

En Cisjordania, OCHA informó de que se siguen registrando operaciones de las fuerzas israelíes en el norte. En Nablus, durante el fin de semana, hubo actividades de colonos que vandalizaron tierras de cultivo y pozos de agua pertenecientes a palestinos.

A este respecto, Lazzarini indicó que varios campos de refugiados han quedado prácticamente vacíos, desplazando a unos 40.000 refugiados palestinos. “Se trata del mayor desplazamiento de palestinos en Cisjordania desde 1967”, dijo.

Además, indicó que la demolición a gran escala de edificios, incluidas zonas residenciales, es alarmante. “La gente no tiene a dónde volver”.

Esfuerzo concertado

Lazzarini advirtió que la Agencia se ha enfrentado a “graves problemas operativos” desde que la legislación del parlamento israelí que prohíbe su funcionamiento entró en vigor a finales de enero.

El comisionado general indicó que esas leyes no conciernen únicamente a la UNRWA, si no a cualquier individuo u organización que pida la adhesión al derecho internacional humanitario o promueva los derechos de los palestinos.

“Aunque ya se ha silenciado a varias ONG internacionales, ahora existe un esfuerzo mayor y concertado en Israel para socavar, o restringir mediante medidas legislativas, las operaciones de las organizaciones y ONG internacionales”, dijo al respecto.

Lazzarini señaló que, a pesar de los desafíos, UNRWA permanecerá y cumplirá su mandato, establecido por la Asamblea General, “hasta que ya no sea posible hacerlo de una manera basada en principios”.

También se refirió a la campaña de desinformación que presenta a la Agencia como una organización terrorista y reiteró su llamamiento a los medios de comunicación internacionales a que “hagan más” por entrar en Gaza para cubrir historias no contadas y verificar la información.

El colapso de UNRWA

El responsable de UNRWA indicó que el colapso de la Agencia crearía un peligroso vacío en el territorio palestino ocupado y enviaría “ondas de choque” a Jordania, Líbano y Siria.

“Un entorno en el que los niños se ven privados de educación y la población carece de acceso a los servicios básicos es terreno abonado para la explotación y el extremismo. Esto es una amenaza para la paz y la estabilidad en la región y más allá”, dijo al respecto.

Lazzarini indicó que, como alternativa, los Estados miembros pueden apoyar a la UNRWA para que concluya progresivamente su mandato en el marco de un proceso político como el defendido por Arabia Saudí, la Unión Europea y la Liga de Estados Árabes a través de la Alianza Global para la Implementación de la Solución de los Dos Estados.

Reiteró que el desmantelamiento de la Agencia no anulará la condición de refugiados de los palestinos, los cuales existen independientemente de la UNRWA.