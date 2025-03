El bloqueo israelí amenaza la atención a miles de niños

La interrupción unilateral de las entregas de ayuda a Gaza, anunciada por las autoridades israelíes, ha hecho temer a los habitantes la vuelta a la violencia y ha puesto en peligro los servicios sanitarios vitales, según ha advertido el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Antes del actual conflicto, la desnutrición aguda en la zona era casi inexistente, pero en la actualidad más de 3000 niños y 1000 mujeres embarazadas o lactantes han sido remitidos para recibir tratamiento contra esta.

La agencia afirmó que, a pesar de la enorme afluencia de ayuda humanitaria a Gaza durante la primera fase del alto el fuego, que comenzó el 19 de enero, no ha sido suficiente para compensar los 15 meses de guerra, en los que los convoyes de suministros fueron bloqueados, impedidos o cancelados con frecuencia por el ejército israelí.

Consecuencias devastadoras

Desde Gaza, Rosalia Bollen, de UNICEF, afirmó que la imposibilidad de llevar ayuda humanitaria al enclave, incluidas vacunas y respiradores para bebés prematuros, “tendrá consecuencias devastadoras en la vida real” para los niños y sus padres.

“Si no somos capaces de conseguirlo, la vacunación rutinaria se paralizará”, declaró a Noticias ONU. “Las unidades neonatales no podrán atender a los bebés prematuros, así que esta es una consecuencia real a la que nos enfrentaremos muy, muy pronto si no somos capaces de reanudar la llegada de los suministros de ayuda”.

La especialista en comunicación de UNICEF afirmó que los suministros de ayuda existentes ya se han distribuido en su mayor parte por Gaza.

“Las necesidades son tan elevadas que no hemos podido hacer acopio de bienes (…) por eso estas últimas restricciones son tan devastadoras”, dijo. Añadió que la primera fase del alto el fuego no fue sólo “una pausa en las hostilidades (…) fue realmente un salvavidas para las familias de aquí (…) El estado de ánimo aquí es muy deprimido; las familias con las que hablo están profundamente preocupadas por lo que les deparará el futuro”.

Se invierten los avances en nutrición

El bloqueo de la ayuda se produce mientras la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) informaba de una ligera mejora en la diversidad de la dieta durante el alto el fuego que, según los trabajadores humanitarios, “ahora se está invirtiendo” debido al bloqueo de la ayuda.

Como dato más positivo, la OCHA señaló que en febrero se había producido una ligera mejora en el número de niños y mujeres embarazadas y lactantes que consumían los grupos de alimentos mínimos requeridos.

Citando las evaluaciones realizadas por los socios de nutrición, la Oficina de Asuntos Humanitarios también añadió que alrededor del 8% de los niños consumían cuatro o más grupos de alimentos y que se había producido “un notable aumento en el consumo de frutas, verduras, huevos y productos lácteos”, lo que indica una mayor disponibilidad en los mercados locales.

El alto el fuego entre Hamás e Israel había permitido a organizaciones de ayuda como UNICEF aumentar la cantidad de suministros que necesitaban urgentemente los niños y sus padres en Gaza. Dichos artículos incluían vacunas para la inmunización rutinaria, suministros médicos desechables para hospitales, junto con jeringuillas, gasas y equipos especializados como incubadoras y respiradores para ayudar a respirar a los bebés prematuros.

También se habían iniciado otras reparaciones fundamentales para rehabilitar las infraestructuras públicas destrozadas.

“Acabamos de conseguir empezar a aumentar la producción de agua, especialmente en el norte”, dijo Bollen. “Hemos estado reparando pozos de agua, hemos aumentado las posibilidades de distribución. Todo eso se va a paralizar”.