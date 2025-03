Cómo afecta TikTok a los pacientes con TDAH

En la red social TikTok, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es tendencia. En los últimos años se han publicado pegadizas canciones que describen los síntomas más persistentes, como dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. Hay perfiles de influencers del TDAH como Neurodiversity in Reality, una holandesa con casi 6 millones de seguidores y, algo más preocupante, muchos otros perfiles, que se hacen llamar mentores, dan consejos, soluciones o tratamientos.

Más que un fenómeno, la presencia de contenidos relacionados con el TDAH en TikTok es una consecuencia del desproporcionado aumento de casos que se vienen registrando desde hace unos años. Un estudio reciente desvelaba que uno de cada nueve niños estadounidenses ya tiene un diagnóstico de TDAH. Hasta ahora, el cálculo es que este trastorno afecta a entre el 4 y el 7 % de la población.

En Inglaterra, el número de prescripciones para el trastorno ha aumentado un 18 % anual desde la pandemia de covid-19, según un nuevo estudio publicado en BMJ Mental Health. Este incremento es mayor de lo previamente reportado y, además, revela importantes disparidades regionales en las tasas de prescripción.

El factor TikTok no es ajeno a esta tendencia. Para algunos investigadores, la saturación de contenido y la propia dinámica viral de la red social podría estar empeorando el problema al confundir a muchos potenciales afectados sobre qué es TDAH o qué no. Pero por otro lado, otros científicos valoran la labor de concienciación de muchas cuentas y su capacidad para identificar a muchos nuevos pacientes.

Más fármacos, ¿más casos?

Generalmente hay cinco medicamentos autorizados para el tratamiento del TDAH: tres estimulantes—metilfenidato, dexanfetamina y lisdexanfetamina—y dos no estimulantes, atomoxetina y guanfacina. Estos medicamentos desempeñan un papel crucial en el manejo del TDAH, especialmente en ausencia de opciones de tratamiento alternativas como la terapia psicológica.

El estudio británico, liderado por Syed Hasan de la Universidad de Huddersfield, analizó el Conjunto de Datos de Prescripción de Inglaterra desde abril de 2019 hasta marzo de 2024 para rastrear las tendencias en la prescripción de medicamentos para el TDAH a escala nacional y regional. Los resultados mostraron un aumento significativo en las prescripciones, pasando de aproximadamente 25 por cada 1000 personas en 2019-2020 a 41 en 2023–2024, con un aumento anual promedio del 18 % en el país.

El metilfenidato siguió siendo el medicamento más recetado (19 artículos por cada 1 000 personas) mientras que el mayor aumento se observó en la lisdexanfetamina, cuyas prescripciones crecieron un 55 % anual, pasando de 2,9 a 8,7 por cada mil personas en el periodo analizado.

“Desde la pandemia, los casos reportados de TDAH han seguido aumentando, como lo demuestra la creciente demanda de información fiable sobre el trastorno. Por ejemplo en 2023, el TDAH fue la segunda patología más consultada en el sitio web del Servicio Nacional de Salud (NHS), solo por detrás de la covid-19”, indica Hasan a SINC.

Las prescripciones para el TDAH aumentaron, sobre todo entre adultos, en las siete regiones de Inglaterra, aunque con variaciones significativas. Londres registró el mayor incremento anual (28 %), mientras que el noreste y Yorkshire reportaron el más bajo (13 %). ¿Qué quiere decir esta disparidad? Un análisis más profundo reveló que existe una fuerte correlación entre las tasas de prescripción de TDAH y factores socioeconómicos: etnia, pobreza, edad y desigualdad. Los investigadores destacaron el papel de las redes sociales en el aumento de la concienciación sobre el TDAH, con plataformas como TikTok e Instagram impulsando a más personas a buscar diagnóstico y tratamiento.

El papel de TikTok

“Plataformas como TikTok e Instagram pueden haber contribuido a una mayor concienciación entre las personas que buscan evaluación, diagnóstico y tratamiento para el TDAH”, añade Hasan. “Sin embargo, existe el riesgo de que estos usuarios depositen una confianza excesiva en la información compartida en estas redes sociales, la cual no siempre es precisa ni basada en evidencia”.

Otro factor, más preocupante, es que la pandemia de covid-19 también pudo haber influido en el aumento de las tasas de prescripción en el sentido de que muchas personas se vieron privadas de la posibilidad de acudir a otro tipo de soluciones. Y en estos casos, la respuesta fue buscar la respuesta en TikTok o Instagram.

“Algunos jóvenes recurren a TikTok debido a las barreras de acceso o experiencias negativas con profesionales de la salud mental”, explica Amori Mikami, profesora de psicología en la Universidad de British Columbia (Canada) y autora principal de otro estudio que aparece estos días en PLOS ONE. “También es nuestra responsabilidad abordar las desigualdades en el acceso a la atención psicológica”.

Cabe concluir que los largos tiempos de espera para acceder a tratamientos como la terapia psicológica o conductual han llevado a muchos a TikTok en busca de respuestas. El problema es que la calidad de las mismas es muy dispar.

Las investigadoras canadienses analizaron los cien vídeos más vistos en TikTok sobre TDAH y encontraron que “menos de la mitad de sus afirmaciones coinciden con las guías clínicas para el diagnóstico del trastorno”. Muchos creadores compartían experiencias personales sin aclarar que no se aplican a todas las personas con TDAH, algo que puede conducir a autodiagnósticos erróneos.

Finalmente, las científicas encuestaron a 843 universitarios y compararon sus valoraciones de los vídeos con las de psicólogos clínicos. El resultado es que los jóvenes tendieron a calificar con mayor puntuación vídeos imprecisos, lo que sugiere que la desinformación, cuando la hay, pasa desapercibida. Además, cuanto más contenido sobre TDAH veían, más sobreestimaban la prevalencia y gravedad del trastorno.

El siguiente paso es, por supuesto, buscar el diagnóstico y la medicación. “TikTok puede ser una herramienta increíble para aumentar la conciencia y reducir el estigma, pero también tiene un lado negativo”, dice Vasileia Karasavva, otra de las autoras del trabajo. “Las anécdotas y experiencias personales son poderosas, pero cuando carecen de contexto, pueden llevar a malentendidos sobre el TDAH y la salud mental en general”.

¿Qué hacer con esta red social?

Uno de los problemas de observar determinados comportamientos en redes sociales es que nunca es posible estar seguro si estas tendencias representan un cambio temporal asociado a la pandemia o la antesala de una transformación más permanente.

“Si bien las terapias psicológicas y conductuales pueden mejorar eficazmente los síntomas del TDAH y reducir la dependencia de la medicación—junto con sus posibles efectos secundarios—, el acceso a estos tratamientos a través del sistema público de salud suele verse afectado por largos tiempos de espera”, indica Hasan a SINC. A esto se suman los prolongados períodos de espera para las derivaciones y evaluaciones del TDAH.

Ninguno de los investigadores consultados cree que haya que limitar el acceso a estas redes a quienes buscan información sobre TDAH. Tanto los investigadores británicos como las canadienses encontraron que se trata de un recurso inmensamente valioso para erradicar el estigma o divulgar sobre qué es y qué no es el trastorno, además de la mano de personas que hablan del mismo en primera persona.

“Sin embargo, existe el riesgo de que los usuarios depositen una confianza excesiva en la información compartida en estas plataformas, la cual no siempre es precisa ni basada en evidencia”, apunta Hasan, que aboga por aplicarles algo de regulación. “Para mitigar la desinformación y garantizar debates responsables, deberían implementarse auditorías regulares, verificaciones de datos o sistemas de control y denuncia del contenido para evitar la difusión de información no verificada o engañosa”.