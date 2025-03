Asesinaron a tiros a un joven de 21 años en Ensenada

Sucedió anoche en Punta Lara. Murió en el Hospital Cestino. Hasta ahora no hay detenidos.

Un joven de 21 años fue asesinado a tiros en Punta Lara. El hecho ocurrió en la noche del martes en el barrio Piria y el caso está bajo investigación.

Conforme al parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el fallecido recibió disparos en la zona lumbar y fue derivado por médicos del SAME al Hospital Cestino.

Aun así, pese al esfuerzo de los especialistas, murió minutos más tarde de ser ingresado. La víctima fue identificada como Leonardo Fabian Casal, de 21 años.

Un investigador contó que siguen la pista de un crimen perpetrado en el marco de una serie de peleas entre bandas de la zona.

Hasta ahora no hay detenidos y el caso está a cargo de la Fiscalía 5 de La Plata cuyo titular es Juan Menucci.