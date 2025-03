Animalito e’ dios

Si tu perro te acompaña a todas partes, incluso al baño, no estás solo. Muchos dueños se sienten identificados con este comportamiento, pero ¿Qué motiva exactamente esta compañía constante?

Que un perro te siga no es necesariamente un problema, ya que cuando un perro sigue a alguien, le está mostrando su cariño, amistad y afecto. Por lo general, los perros no siguen a cualquiera.

Los perros tienen la capacidad de quedarse a nuestro lado dondequiera que vayamos. Su lealtad inquebrantable y su compañía constante nos hacen preguntarnos por qué nos siguen a todos lados.

Hay varias razones detrás de este comportamiento: desde el fuerte vínculo que comparten con nosotros, la búsqueda de estímulos, la necesidad de seguridad y posibles problemas de salud.

Te quiere: Los perros son conocidos por establecer lazos profundos con sus cuidadores humanos. Si tu perro te considera su persona favorita, querrá estar a tu lado el mayor tiempo posible. Este comportamiento es una muestra de su profunda conexión emocional y apego hacia ti.

Se aburre y busca atención: Los perros son animales sociales que prosperan con la interacción y la estimulación mental. Si está aburrido o carece de entretenimiento, es posible que te siga con la esperanza de encontrar algo interesante que hacer o con lo que interactuar.

Busca comodidad: Los perros son animales de manada por naturaleza, y estar cerca de los miembros de su manada les proporciona confort y seguridad. Al seguirte a todos lados, es posible que busque tranquilidad y seguridad al estar cerca de su líder de confianza.

Está enfermo o siente dolor: En algunas ocasiones, los perros pueden mostrar apego cuando no se sienten bien. Pueden pegarse a tu lado en busca de alivio o para comunicarte su malestar. Si el comportamiento es repentino o está acompañado de otros signos de enfermedad o dolor, visita al veterinario para descartar cualquier problema de salud subyacente.

Es de una raza particular: Algunas razas tienen más tendencia a seguir a los humanos que otras. Las razas de pastoreo, como los border collies, los pastores y los perros boyeros, pueden querer mantener reunida a toda la familia. Además, los perros de trabajo, como los doberman pinschers y los boxers, pueden querer mantenerse cerca para vigilar el peligro. Por último, a las razas deportivas, como el labrador retriever y el pointer, les gusta estar cerca de su persona favorita.

Qué hacer si tu perro te sigue demasiado

Aunque en general es normal que los perros sigan a sus dueños, hay casos en los que este comportamiento puede volverse problemático e indicar problemas subyacentes. Los dueños deben estar atentos a ciertas señales de advertencia que sugieren problemas de comportamiento en perros con un apego excesivo.

Estas señales incluyen ansiedad o angustia excesivas cuando se separan, comportamiento agresivo o posesivo, y comportamientos que van más allá de los instintos protectores típicos.

Si tu perro se pone muy ansioso o angustiado cuando se separa de ti, es posible que padezca ansiedad por separación. Los síntomas pueden incluir ladridos excesivos, comportamiento destructivo o incluso autolesiones. En algunos casos, los perros pueden mostrar agresividad o posesividad más allá de los instintos protectores normales.

Consulta a un veterinario, a un especialista en comportamiento canino o a un adiestrador para tratar estos problemas.