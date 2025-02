Villa Crespo: intentó prender fuego su departamento y fue detenido

Un hombre de 45 años fue detenido este viernes tras intentar prender fuego el departamento en el que vivía en el barrio porteño de Villa Crespo y fue trasladado hacia el Hospital Alvear.

El episodio comenzó alrededor de las 5 de la madrugada en el departamento 30 del octavo piso de un edificio situado en la Avenida Corrientes al 5800 y los vecinos, tras escuchar gritos y sentir olor a nafta, dieron aviso a la Policía.

De inmediato, los efectivos policiales arribaron al lugar al igual que personal de Bomberos y del SAME y un vecino contó en diálogo con La Nación+ que el hombre estaba tomando droga, gritando e insultando.

“A las 8 de la mañana estaba escuchando música metal pesada a todo lo que da, pero el miedo que yo tenía es que había mucho olor a nafta. Entre al domicilio y vi las paredes blancas pintadas con aerosol negro, es una persona que esta psiquiátrica”, expresó el hombre.

En tanto, uno de los Bomberos manifestó: “Un hombre intentó prender fuego el departamento en el que se encontraba, llegamos y lo que hicimos fue tirar una línea preventiva de agua. Estaban las puertas cerradas y no sabíamos que sucedía. Luego llegó la Policía, la víctima salió, no estaba armada, fue contenida y se pidió personal de salud”.