Trump versus The Associated Press: nuevo round de la pelea

El presidente de Estados Unidos aseguró que la agencia de noticias es una «organización de izquierda radical».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a la agencia de noticias Associated Press (AP) como una «organización de izquierda radical», en un nuevo capítulo de sus disputas con ese medio periodístico.

El enojo de Trump con la AP está dado porque el medio no denomina «golfo de América» al «Golfo de México», como él lo decretó, informaron medios internacionales. Este encontronazo es seguido de cerca no solo por la AP, protagonista involuntaria de un hecho noticioso, sino por otras agencias colegas de todo el mundo.

Declaraciones de Trump

En su primer mes tras regresar a la Casa Blanca, Trump rebautizó esa masa de agua como «golfo de América» y ante la decisión editorial de AP restringió el acceso de sus periodistas al avión presidencial Air Force One y al Despacho Oval de la Casa Blanca hasta que obedezca su orden. «Tenemos una pelea con una organización de noticias, AP, una organización de izquierda radical -nos trata a todos muy mal- y se niegan a reconocer que el golfo antes de México ahora se llama el golfo de América», comentó el magnate ante la Asociación de Gobernadores Republicanos en Washington.

Y, según un informe del sitio RFI, continuó así: «Ahora los mantenemos fuera de cualquier conferencia de prensa. Estoy seguro de que los demandarán, y quizá ganen. No importa. Es algo que nos importa mucho», aseguró, sin aclarar a qué se refería con esa posible acción legal. La Associated Press, con 180 años de antigüedad, es considerada un pilar del periodismo estadounidense y proporciona noticias a medios impresos, televisivos y radiofónicos de todo el país, destacó el medio francés con informaciones de otra agencia de

noticias, la France Presse.

En una nota de estilo del mes pasado, AP señaló que «el Golfo de México ha llevado ese nombre durante más de 400 años» y recalcó que la orden ejecutiva de Trump «solo tiene autoridad dentro de Estados Unidos».

Terció Elon Musk

Incluso terció el multimillonario del sector tecnológico Elon Musk, firme defensor de recortar el gasto federal, publicó en la red social: «AP quiere decir Associated Propaganda. En este nuevo capítulo del atípico conflicto, la AP no destacó esta noticia en la portada de su sitio en Internet.