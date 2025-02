Tristeza en fans de Marco Antonio Solís: por baja de venta de entradas postergan show

Sorprendió a muchos que la reprogramación de un show que se trasladó de febrero al 24 de noviembre

La expectativa era alta y la emoción palpable, pero finalmente los seguidores de Marco Antonio Solís en Argentina recibieron una noticia que los llenó de desilusión: los shows programados para el 14 y 15 de febrero en el estadio GEBA fueron postergados debido a la baja venta de entradas. Aunque inicialmente se mencionó la alerta amarilla por tormentas como motivo de la reprogramación.

El comunicado oficial emitido por la productora a cargo del evento citó la activación del «Protocolo de actuación para eventos masivos desarrollados al aire libre ante condiciones climáticas adversas», lo que justificó la suspensión del concierto del viernes. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue la reprogramación del show del sábado, que se trasladó al 24 de noviembre en el Movistar Arena, un recinto de menor capacidad.

Una reprogramación que genera dudas

Si bien el clima en Buenos Aires presentaba condiciones desfavorables, con pronósticos de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, los fanáticos más atentos no tardaron en notar que la reubicación de la fecha a un lugar más pequeño sugiere que las ventas no fueron las esperadas.

«Estamos tristes porque esperábamos verlo este fin de semana, pero también nos preguntamos si realmente fue por la tormenta o si simplemente no se vendieron suficientes entradas», expresó un seguidor del cantante en redes sociales.

El impacto en los seguidores

Marco Antonio Solís, una de las figuras más emblemáticas de la música latina, ha mantenido un fuerte vínculo con el público argentino a lo largo de los años. Su «Más Cerca de Ti World Tour» estaba programado para ofrecer dos noches de recitales inolvidables, pero la reprogramación dejó a muchos con incertidumbre y desconcierto.

Desde la productora aseguraron que las entradas adquiridas para el viernes 14 de febrero son válidas para el show del sábado 15 en GEBA sin necesidad de realizar ningún cambio. No obstante, quienes habían comprado entradas para el sábado ahora deberán esperar hasta noviembre o bien solicitar la devolución del dinero a través de la ticketera oficial TicketFlash.

El futuro del tour en Argentina

Este episodio plantea interrogantes sobre el poder de convocatoria de Marco Antonio Solís en Argentina. Si bien sigue siendo un referente indiscutido en la música romántica, la baja venta de entradas podría indicar un cambio en la preferencia del público o una sobreestimación en la elección del estadio GEBA como sede del evento.

Por el momento, los fans deberán esperar hasta noviembre para disfrutar del show en el Movistar Arena, un lugar que ofrece una experiencia más íntima y acústica, pero que inevitablemente refleja una menor demanda en comparación con los grandes estadios.

Mientras tanto, la tristeza y la incertidumbre se apoderan de los seguidores, que aguardan con esperanza que este contratiempo no empañe el esperado reencuentro con el artista mexicano.