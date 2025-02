Sturzenegger afirma que la desregulación favorece la lucha contra la corrupción

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó hoy que las políticas de desregulación favorecen a las pequeñas y medianas empresas y ayudan a combatir la corrupción, al remover costosas trabas burocráticas.

Además, sugirió no generar excesivas regulaciones que frenen el desarrollo de la inteligencia artificial, elemento clave para mantener el fuerte crecimiento económico global.

Así lo indicó en el panel “Productivity in EMDEs: Challenges and Opportunities” de la AlUla Conference for Emerging Markets Economies.

Allí se analizaron las perspectivas de crecimiento de las economías de mercados emergentes y los posibles desafíos y oportunidades derivados de los cambios en el panorama económico.

En esa mesa de debate también expusieron el ministro de Economía y Planificación de Arabia Saudita, Faisal Alibrahim, y Santiago Levy, investigador senior de la Brookings Institution, con la moderación de Muhammad Al Jasser (Presidente del Islamic Development Bank).

“Tenemos que dar libertad a las pequeñas empresas para que puedan desarrollarse. Y en este sentido hay una relación muy fuerte con la desregulación; la regulación beneficia, en primer lugar, a las empresas más grandes, porque la regulación es una barrera de entrada y si ese costo es muy alto, una gran empresa puede superar ese obstáculo, pero la pequeña empresa no puede hacerlo. Así que la desregulación es, en realidad, una política a favor de las pequeñas y medianas empresas”, indicó el ministro.

Sostuvo que “la desregulación es también una política anticorrupción, porque cuanta menos regulación hay, menos oportunidades de corrupción existen. Tener un entorno económico más libre es un elemento clave del potencial de las

pequeñas y medianas empresas en un futuro próximo. Y creo que esto es aún más relevante dado el desarrollo actual de la inteligencia artificial”.

“El molino de agua textil de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, de finales del siglo XVIII, una fábrica donde se producían textiles, funcionaba con agua. Se ponía la fábrica donde había un río porque el agua movía los motores”.

Dijo que “si nos fijamos en la actividad económica en el noreste de Estados Unidos durante este período, fue muy dispersa, porque básicamente tenías que ir a donde estaba el río. La pregunta es, si el mundo se está moviendo a otras fuentes de energía, por ejemplo, a las energías renovables, debido a la IA y al progreso tecnológico; y la electricidad es mucho más difícil de transportar que el petróleo y el gas natural”.

“Eso significa que la actividad económica tendrá que trasladarse donde está la energía, como la industria textil se trasladó a donde estaban los ríos cuando la fuente de energía era esa. Este es sólo un ejemplo de dónde hay energía eólica en el mundo. En la Patagonia, en mi país, hay mucho viento. Creo que también el mundo se va a enfrentar a un desafío en términos de dónde se va a desplegar la actividad económica. Y esto tiene que ver con las fuentes de energía que el mundo desarrollará en los próximos 20 o 30 años”, indicó.

Al respecto, Sturzenegger recordó que en 2024 un gran barco colisionó contra un puente en Baltimore, EE.UU. y esa estructura colapsó.

“Después de este evento la regulación en el transporte marítimo se endureció muy significativamente. Pero en Argentina estamos desregulando nuestro código de navegación, aunque todo el mundo decía: no puedes deshacerte de esto, porque entonces te puede pasar lo que pasó en Baltimore”, señaló.

“Así que lo que yo llamo el efecto Baltimore: eventualmente algo malo sucede, pero ese evento no tuvo nada que ver con la regulación”, señaló.

Sturzenegger también se refirió al desafío demográfico que enfrenta el mundo y destacó el fuerte crecimiento económico global de los últimos dos siglos.

La 2025 AlUla Conference for Emerging Markets Economies reunió en Arabia Saudita a ministros de finanzas, presidentes de bancos centrales, líderes del sector público y privado, instituciones internacionales y académicos de los principales mercados emergentes, para discutir las reformas y políticas para promover la inclusión y la cooperación internacional.

El domingo, el ministro mantuvo un encuentro, en el marco de esta conferencia, con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Con la funcionaria debatió las estrategias de implementación del comité que puso en marcha el organismo multilateral, al cual Sturzenegger fue invitado por la profunda tarea de desregulación y transformación del Estado desarrollada por el gobierno de Javier Milei, informó esa cartera.