Por el Argentina Open, «El Peque» Schwartzman cayó frente a Pedro Martínez y puso final a su exitosa carrera

El tenista argentino Diego «Peque» Schwartzman cayó ante el español Pedro Martínez por 6-2 y 6-2 en los octavos de final del Argentina Open y cerró una brillante carrera profesional en Buenos Aires.

El resultado deportivo derivo en la eliminación del “Peque” del certamen nacional, como así también le puso punto final a su exitosa carrera como tenista profesional.

Derrota y eliminación en sets corridos

Este jueves, por los Octavos de Final del Argentina Open 2025 que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, el tenista argentino Diego Schwartzman se midió ante el español Pedro Martínez, en un cruce que fue «con el pie izquierdo» para «El Peque», que tuvo poca precisión para sumar los puntos claves y una mentalidad frágil que se notó reflejada en la cancha, lo cual fue aprovechado por Martínez y concretó un contundente 6-2 en el primer juego del enfrentamiento.

En el segundo juego, el “Peque” realizó un esfuerzo importante para revertir el marcador, pero la ecuación de la primera parte del partido condenó al argentino. El español se benefició de los números que obtuvo en el primer game y repitió el mismo resultado en el segundo, un contundente 6-2 que selló la derrota y la eliminación de Schwartzman.

Sin embargo, en el último punto que sentenció la victoria del jugador del Viejo Continente, el público no olvido que el argentino disputó su último encuentro como profesional y comenzaron a ovacionarlo con mucha euforia, a pesar de la eliminación. El tenista no aguantó la manifestación cariñosa de la tribuna argentina y se rompió en lágrimas de emoción.

«El Peque» y sus palabras post derrota y retiro

“Hoy me costó abstraerme del contexto, y a la mañana ya estaba pensando en que decir ante la prensa”, expresó Diego Schwartzman en el arranque de su declaración post eliminación del torneo Argentina Open, agregando a la vez un agradecimiento a la organización del certamen al decir que “quiero agradecerle al torneo (Argentina Open) que me dio la posibilidad de poder jugar mis últimos dos partidos, me dieron la oportunidad y siempre voy a estar agradecido por eso”.

Schwartzman le agradeció “cada persona que tuvo desde que comenzó a jugar”. “Yo era un jugador que hacia las cosas como lo hice ayer, como lo hice hoy, y ellos me hicieron sacar una carrera increíble adelante y poder hacer las cosas mucho mejor de lo que podría haber sido”.

“También le agradezco a la gente que ayudó cuando era chiquito económicamente, ellos son los responsables que esté acá con tanta gente. Todo esto es increíble”, manifestó Diego Schwartzman en sus palabras post partido.