Nuevo premio internacional para Gabriel Rabinovich

El próximo 27 de mayo, Gabriel Rabinovich, investigador del CONICET y director del Laboratorio de Glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME, CONICET-Fundación IBYME), recibirá en Edmonton (Canadá) el Hakomori Award, la distinción más importante otorgada por la International Glycoconjugate Organization (IGO), y una de las dos más destacadas a nivel internacional en el campo de las glicociencias. En 2022, Rabinovich ya había ganado el Karl Meyer Lectureship Award, que entrega la Society for Glicobiology, la otra gran organización que integra a los glicobiólogos a nivel mundial.

“El Premio Hakomori se otorga a glicocientíficos que han transformado el campo de las glicociencias y muestran prometedores de avances continuos”, señala el comunicado de IGO. La entrega del galardón tendrá lugar durante el vigésimo séptimo simposio de la IGO, donde el investigador del CONICET brindará una conferencia plenaria.

“Ganar este premio es un honor inmenso”, señala Rabinovich y continúa: “Cuando me enteré que me habían nominado, no creí que fuera a recibirlo este año, porque siempre se presenta a gente muy prestigiosa con logros increíbles, que además trabaja desde enfoques muy diversos; así que fue una sorpresa y una gran alegría cuando me avisaron que me lo habían otorgado”. El investigador destaca que una de las cosas que más que más lo emocionó de este reconocimiento es que quienes presentaron su nominación –que luego fue seleccionada por el jurado del premio- fueron dos colegas muy queridos por él: “Gerardo Vasta, un muy prestigioso científico argentino que trabaja en Baltimore, que estudia la evolución de las galectinas, las mismas proteínas a las que le he dedicado toda mi carrera, y Karina Mariño una glicobiologa con la que trabajamos codo a codo en nuestro instituto”.

¿Qué son las glicociencias?

Las glicociencias abarcan diferentes disciplinas que estudian los azúcares o glicanos: macromoléculas de los organismos biológicos que contienen información clave que puede ser decodificada por un grupo de proteínas denominadas lectinas. El estudio de estos azúcares puede ser abordado desde aproximaciones muy distintas, que van desde el estudio básico de su estructura química (química de carbohidratos) hasta su impacto en la inmunología (glico-inmunología) o sus posibles aplicaciones médicas (glicomedicina). A estas dos últimas se abocan actualmente Rabinovich y su equipo, tanto desde su laboratorio en el IBYME como en Galtec, la empresa de base tecnológica que fundó en 2023 con el objetivo de desarrollar estrategias terapéuticas para el tratamiento de cánceres, enfermedades autoinmunes e inflamatorias.

Desde principios de los años ’90, Rabinovich se dedica al estudio de las interacciones entre un grupo de lectinas conocidas como galectinas, y azúcares o glicanos que se encuentran generalmente en la superficie celular.

“Hasta hace algunos años se desconocía el rol que juegan los azúcares que recubren las células (glicocalix) en la función celular. Hoy sabemos que la conformación que adquieren estos azúcares es variable y contiene información biológica fundamental que puede ser decodificada por proteínas. Esta lectura que hacen las proteínas de unión a azúcares (como las galectinas) de los glicanos que se encuentran en la superficie celular, les permite a las células ‘tomar decisiones’, como morirse, diferenciarse, proliferar o dividirse”, explica Rabinovich.

El investigador destaca que es importante entender que cada lectina reconoce una conformación única en la que estos azúcares se combinan. La existencia de este reconocimiento específico, así como la información puntual que contienen los azúcares cuando adquieren determinada disposición es fundamental para que las células ejecuten ciertas funciones biológicas.

¿Qué son los glycocheckpoints?

Rabinovich acuñó recientemente el concepto de glycocheckpoints para describir interacciones entre proteínas y azúcares que modulan procesos fundamentales para el desarrollo de algunas patologías y que pueden ser potencialmente bloqueadas con anticuerpos.

Aunque el trabajo del investigador del CONICET y su equipo comenzó, hace más de treinta años, centrándose en el rol inmunosupresor de Galectina-1 (al silenciar linfocitos T activados) en diferentes enfermedades, con el tiempo descubrieron nuevas funciones claves derivadas de la unión de esta proteína (y de otras galectinas) con azúcares, como la angiogénesis (creación de vasos sanguíneos) o la fibrosis de la médula ósea.

“En este sentido –se entusiasma Rabinovich- la administración del anticuerpo anti-Galectina -1 que desarrollamos podría suplantar la necesidad actual de combinar varios fármacos para tratar enfermedades oncológicas, dado que podría simultáneamente estimular la respuesta inmunológica, disminuir la generación de vasos sanguíneos -que permiten que llegue oxígeno al tumor- y a su vez, en el caso de la mielofibrosis y otras patologías, impedir la fibrosis de la medula ósea”, señala el investigador.

Para finalizar, el investigador destaca que todas las distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera representan un gran honor y serían imposibles sin el gran equipo que lo acompaña. Sin embargo, aclara: “El gran premio para mí va a ser cuando los pacientes se beneficien con las terapias que estamos desarrollando en el Galtec y creo que estamos cada vez más cerca de lograrlo”.

A lo largo de su carrera profesional, Rabinovich fue distinguido con numerosos premios, entre los que figuran: Premio Konex de Brillante (2023), Investigador de la Nación Argentina (2017); Premio Houssay Trayectoria en Bioquímica y Biología Molecular (2017); Premio Konex Platino a la Ciencia y la Tecnología en Ciencias Biomédicas (2013); Premio de la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo (TWAS) en Ciencias Médicas (2010); Premio Bunge & Born Trayectoria en Ciencias Médicas (2014) y el Premio Bunge & Born Estímulo en Bioquímica (2005). Es también miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos desde 2016, de la Academia Nacional de Ciencias Argentina (2011), de la Academia de Ciencias Exactas y Naturales (2021) y, desde el año 2022, de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO, por sus siglas en inglés). Además, fue reconocido con el título de Doctor Honoris Causa por las universidades nacionales de Córdoba, Misiones, Mar del Plata, San Luis, La Plata, Salta, y Cuyo, y la Universidad de la República de Uruguay. (Fuente: CONICET)