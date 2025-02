“No estoy de acuerdo con un aumento del 20%”, afirmó Sastre tras la visita de CAMMESA

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se manifestó en desacuerdo con la propuesta de un incremento tarifario del 20% en las facturas de Servicoop, planteada por el vicepresidente de CAMMESA, Mario Cairella, durante su reciente visita a la ciudad. “Yo la verdad que no estoy de acuerdo, sinceramente”, expresó Sastre, quien destacó su compromiso con los vecinos para mantener estables las tarifas y proteger el bolsillo de la comunidad.

El jefe comunal explicó que se reunió extensamente con el representante de CAMMESA, abordando “absolutamente todo” sobre la situación de la cooperativa. En este sentido, valoró positivamente la posibilidad de incorporar un veedor que observe la realidad de Servicoop, aunque cuestionó algunos comentarios realizados por el funcionario. “Lo veo de una manera totalmente irresponsable, si es que dijo, no lo escuché yo, que el estado de la cooperativa es crítico. No puede hablar de un estado de la cooperativa cuando no lo conocen”, enfatizó Sastre.

Además, el intendente destacó que la cooperativa ha demostrado transparencia en sus gestiones y mencionó un antecedente clave: “Cuando hace poco tiempo vinieron representantes del INAES a pedir documentación, quedaron sorprendidos porque en menos de 24 horas se les había dado absolutamente todo”.

“Es una de las cooperativas más prolijas y ordenadas de la provincia”

Sastre defendió el funcionamiento de Servicoop y aseguró que, a pesar de la deuda existente con CAMMESA, la cooperativa opera con normalidad. “Yo estoy convencido de que es una de las cooperativas más prolijas y más ordenadas de la provincia. No tengo ningún tipo de dudas”, afirmó.

Asimismo, explicó que la deuda con CAMMESA es real y que ambas partes están en proceso de diálogo para buscar soluciones. “Se trata de buscar la forma para solucionarlo, para que CAMMESA pueda cobrar, que también es lo que corresponde al corriente de la factura, y en el mientras tanto seguir buscando un acuerdo de los adeudados”, detalló.

El intendente también aclaró que los cortes de agua en la ciudad no son atribuibles a Servicoop, sino al caudal de agua que llega a Puerto Madryn. “Los cortes no son justamente por una problemática de Servicoop. Los cortes son muchas veces por el caudal de agua que llega a la ciudad y que también hasta se tergiversan en un montón de situaciones”, explicó Sastre.

En este contexto, cuestionó la desinformación que circula respecto al abastecimiento de agua a los cruceros: “Han instalado que el abastecimiento a los cruceros afecta el suministro de agua, cuando en realidad representa un porcentaje por debajo del 1%. Es otra cuestión más que han instalado y que la gente repite sin tener conocimiento de lo que dicen”.

Uno de los puntos más controversiales de la reunión con el vicepresidente de CAMMESA fue la propuesta de un aumento tarifario del 20%. Al respecto, Sastre fue categórico: “Me sorprendió cuando uno de los primeros temas y de manera principal planteó que mínimamente tenían que poner por encima de la tarifa un 20% más. La verdad que no deja de sorprender”.

El intendente cuestionó la política de aumentos del Gobierno Nacional y se mostró firme en su postura de no trasladar más costos a los vecinos. “Conocemos cuál es la política del Gobierno Nacional de los últimos tiempos de aplicar aumentos totalmente desmedidos en todos los servicios. Llama la atención que la gente no reacciona y pareciera que siempre recarga las tintas cuando hay un aumento sobre alguna cuestión local”, expresó.

Además, desmintió rotundamente haber dado su visto bueno al incremento: “Yo soy respetuoso y di el visto bueno para que, si tiene que trabajar un veedor dentro de la cooperativa, lo pueda hacer. Pero el visto bueno sobre aumento nunca me causa gracia. No se crean que soy pasible o que festejo que haya aumentos constantemente en todas las tarifas”.

En línea con su postura, Sastre subrayó que solo aceptaría un ajuste tarifario si fuera estrictamente necesario para garantizar el funcionamiento de los servicios: “Hay veces que no quedan alternativas y hay que aceptarlas, porque sabemos que si no ponemos en riesgo la cuestión de servicios. Ahora, si los servicios relativamente están funcionando… no encuentro el porqué de seguir buscando un incremento”.

Asimismo, Sastre destacó que la relación con CAMMESA está en un proceso de negociación y remarcó la importancia de buscar acuerdos que permitan resolver las deudas sin necesidad de aplicar aumentos tarifarios desmedidos.

Con respecto a las críticas sobre el funcionamiento de Servicoop, el intendente subrayó la importancia de analizar los problemas con datos precisos y no dejarse llevar por rumores o especulaciones.