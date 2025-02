Mauro Icardi mostró cómo la China Suárez combate el calor: el detalle que podría enfurecer a Wanda Nara

El futbolista retrató a su novia luciendo una bikini animal print.

Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez compartieron la tarde de este lunes donde las temperaturas rozaron los 40 grados de sensación térmica, siendo uno de los días más calurosos de este año. La pareja optó por combatir el calor al lado de la gran piscina que tiene el futbolista en su mansión de Nordelta.

El detalle que podría enfurecer a Wanda Nara

Mauro Icardi compartió una foto de su novia recién salida de la piscina, luciendo tan solo una bikini color animal print y un toallón, mientras estaba sentada utilizando su celular.

No es la primera vez que el futbolista retrata a su novia y la comparte en sus redes con intenciones de molestar a su ex pareja, por eso no es casualidad que en la foto muestre el celular de su nueva novia y su curiosa nueva funda infantil con la imagen de Hello Kitty, que además es el personaje favorito de Wanda Nara.

La empresaria ha mostrado en más de una ocasión su fanatismo por la caricatura japonesa e incluso llegó a celebrar el cumpleaños de su hija Isabella con la temática de Hello Kitty, por lo que las redes sociales especulan que se trata de otra provocación hacia Wanda.