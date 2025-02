La respuesta de Cecilia Milone a la hija de Chico Novarro: «Difamación»

Julieta Novarro consideró que Milone debería ir a terapia por las reacciones desmedidas hacia su padre.

Cecilia Milone reveló su amor hacia Chico Novarro, tiempo después de que el cantante falleciera. Lo tildó como el amor de su vida, a pesar de su larga relación con Nito Artaza, con quien inició el vínculo como amante para después pasar a ser su mujer.

Mientras le rinde homenaje con un espectáculo, sus hijos no esconden su descontento por las revelaciones que hizo la actriz durante las últimas semanas. “Me enteré que esta persona hacía un homenaje y me pareció espectacular. Cualquiera que quiera continuar con el legado de papá, no tienen por qué pedir permiso si es con respeto y con amor. Hasta ahí. Todo lo demás, andá a terapia. Él no está”, dijo Julieta Novarro en Intrusos.

“No pasaron dos años desde que falleció papá. Todo lo que tengas para decir, está bien, pero el vínculo con alguien que ya no está, no está bien para cualquiera que lo haga, incluso si pasaron 40 años más. Acá hay una mujer, que es viuda, que es mi mamá y estuvo en los últimos 50 años, con idas y venidas. Tuvo otras amigas, mucho más importantes y seguramente tuvo un vínculo. Esto de pasar a decir ‘soy la viuda’, tenemos un tema que hay que ir a terapia urgente”, continuó.

Atenta a estas declaraciones, Cecilia Milone hizo un posteo en el que habló de «difamación», sin dar nombres, pero dando a entender que hacía alusión a las palabras de Julieta.

«Difamación: se produce cuando una persona pública hace una declaración falsa con el fin de dañar la reputación de otra persona», escribió Milone.

Y también sumó: «Metáfora, figura retórica que contiene una comparación implícita en la que el oyente o lector tiene que relacionar la información».