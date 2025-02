La familia Bibas dice que no hay confirmación oficial de que Shiri, Ariel y Kfir Bibas fueron asesinados por Hamás

La familia de Shiri Bibas y sus hijos, Ariel y Kfir, capturados el 7 de octubre en Israel y retenidos en Gaza, solicitó este sábado a los medios de comunicación que no se afirme que fueron asesinados por Hamás, ya que no hay confirmación oficial sobre las circunstancias de sus muertes.

En un comunicado emitido por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, expresaron que «se dejen de añadir detalles sobre el hecho de que Shiri y los niños fueron asesinados por sus captores». Además, señalaron que Yarden Bibas, esposo de Shiri y padre de los niños, junto con el resto de la familia, solo quiere que «se sepa que se trató de un asesinato, sin entrar en detalles».

Desde noviembre de 2023, cuando el brazo armado de Hamás, las Brigadas al Qasam, anunció la muerte de los tres miembros de la familia, sostuvieron que fallecieron a causa de un ataque aéreo del Ejército israelí en Gaza, una versión que mantienen hasta el momento.

Por otro lado, el portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, declaró el viernes que los niños fueron asesinados «con sus propias manos» por sus captores, según un primer análisis forense, aunque no presentó pruebas. Las autopsias, de realizarse, podrían tardar días en completarse, según medios israelíes.

Ante la falta de confirmación oficial, la familia Bibas insistió en que cualquier publicación que incluya detalles sobre lo ocurrido o el tratamiento dado a los cuerpos «va en contra de sus deseos» y «añade un profundo dolor en este momento».