La Corte Suprema rechazó el planteo de municipios por el reparto del Fondo Federal Solidario

La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo del Municipio de Villa Gesell y de otras comunas bonaerenses sobre la distribución de fondos del ya derogado Fondo Federal Solidario (FOFESO), al considerar que los distritos no tienen legitimación para demandar al Estado Nacional en esta materia.

El máximo tribunal revocó una sentencia de la Cámara Federal de Mar del Plata que había permitido avanzar con la causa impulsada por Villa Gesell contra el decreto 756/2018 del expresidente Mauricio Macri, que derogó el FOFESO.

Ese fondo, creado en 2009, financiaba obras provinciales y municipales con recursos provenientes del 30 por ciento de los derechos de exportación de soja, pero su distribución estaba a cargo de las provincias que adhirieran al régimen.

La Corte basó su decisión en un dictamen de la procuradora Laura Monti, quien concluyó que los municipios no tienen un vínculo jurídico directo con la Nación en lo que respecta al FOFESO y, por lo tanto, no pueden cuestionar su eliminación.

Además del caso de Villa Gesell, la Corte también rechazó planteos similares de los municipios de Roque Pérez y Merlo.