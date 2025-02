La abogada de Mauro Icardi trató a Wanda Nara de “señora sin ley”

Elba Marcovecchio reclama la restitución de las dos hijas al jugador de fútbol. Además, aseguró que Wanda «tiene a sus hijas de rehenes por su rivalidad con la China Suárez».

Tanto Wanda Nara como Mauro Icardi filtraron chats para demostrar que al intentar una comunicación entre las dos hijas que tienen en común y su padre, se cortaban las llamadas.

Elba Marcovecchio, abogada del jugador del Galatasaray, dijo que las nenas no están con Mauro “porque Wanda no quiere”.

“La apelación no suspende la medida que el juez dispuso de que las nenas vuelvan con su papá. Que las nenas no quieran volver con su papá… ¿eso dijo Wanda? Cuando hasta hace días Mauro era un padre ejemplar de sus cinco hijos”, agregó Marcovecchio en una entrevista en DDM.

“Lo está haciendo por una rivalidad que tiene con Eugenia, es una disputa entre ella y Eugenia y tiene de rehenes a las nenas”, manifestó la abogada que trató a Wanda de ser “una señora sin ley” por no obedecer la orden judicial que indica que restituya a sus hijas a su padre.

Mientras tanto, en redes sociales se volvió tendencia #Wandadevolvéalasniñas ya que pasaron demasiados días sin ver a su padre, mientras sí comparten tiempo con su nueva pareja, Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante.

“Todos han sido obstáculos, incumplimientos de parte de la señora Nara, te podría hacer un listado de todos en el expediente… La mediatización espantosa y grosera de todo el expediente. Recusa al juez porque no le gustan las condiciones”, continuó Elba.

“Mauro está abocado a su rehabilitación, a recuperar a sus hijas y esa es la mayor preocupación que tiene él. No podemos decir que todos los chats que fueron publicados en enero hayan venido de Mauro”, explicó.

Por último, dijo que “la recusación (al juez de la causa) es porque no le gustó la resolución a la señora Nara que es una mujer sin ley. No respeta a la Justicia argentina y le dice a Susana Giménez ‘no importa, la multa te la pago yo’”.