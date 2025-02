Javier Pinola a fondo: el sueño de dirigir a River, su salida del club y el audio filtrado que acabó con la paz en el vestuario

El ex futbolista fue ayudante de campo de Martín Demichelis y ahora trabaja en Alemania.

Javier Pinola, ex ayudante de campo de Martín Demichelis en River, se refirió a su relación con el ex entrenador, su salida del club y el sueño de poder dirigir al equipo en el futuro.

El ex futbolista, actualmente colaborador del cuerpo técnico del Nüremberg de Alemania, aseguró que aún le duele «la manera que nos tuvimos que ir del club».

Uno de los puntos que le jugó en contra a Demichelis en Núñez fue el audio que se filtró y Pinola dio detalles: “Los jugadores hablaron con Martín después del off. Yo no sentí que haya sido insostenible la relación entre las partes después del conflicto”.

«Si Demichelis tuvo la charla, cada uno tiene sus maneras de conducir en el fútbol. Todo lo que diga puede ir en contra de Martín o no. No voy a criticar ni justificar nada», aclaró en declaraciones radiales.

Con respecto a la salida del «Millonario» aclaró que no volvió a hablar con los dirigentes: «El mundo River te expone constantemente y no nos quedó otra que aceptar la decisión tomada. Me dolió la manera. No pudimos trabajar con los últimos refuerzos como nos hubiera gustado».

Además, aclaró que «es mentira que nos peleamos (con Demichelis), seguimos en contacto», dijo disipando los rumores que lo llevaron a abrirse del cuerpo técnico.

Por último, Pinola se «postuló» para algún momento ocupar el cargo en el Millonario: «Mi sueño es dirigir River. Hablo con Gallardo y me gustaría tomar su liderazgo para conducir».