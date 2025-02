¡Impensado! La China Suárez le propuso a Wanda Nara hacer un trío con Mauro Icardi

Yanina Latorre expuso la conversación que tuvieron la empresaria y la actriz cuando ocurrió el «Wandagate».

La disputa mediática entre Mauro Icardi y la China Suárez contra Yanina Latorre desencadenó la furia de la periodista de espectáculos quien, lejos de quedarse callada, arremetió contra el futbolista y la actriz por querer desmentirla.

Durante la tarde del lunes, la panelista de LAM publicó un as bajo la manga, otorgado por la mismísima Wanda: unas capturas de pantalla de una conversación vieja entre la empresaria y la actriz, cuando ocurrió el “Wandagate”, donde la China le confiesa a Wanda que tuvo un affair con el futbolista.

En los chats, la China le pide perdón a Wanda asegurando “que no sabía que Mauro estaba loco” y adjuntando una captura de una conversación con el futbolista donde este dice que la empresaria “no se quiere” separar de él porque “sabe que él es un hijo de mil puta”.

Además, hacen referencia al encuentro que mantuvieron la actriz de Casi Ángeles y el delantero del Galatasaray en el que supuestamente no habrían tenido sexo.

Entre risas, la China aconsejo a Wanda hacer terapia de pareja y regresar con Icardi porque “evidentemente él la ama”, pero comparando su toxicidad con la de Benjamín Vicuña, quien era su pareja en aquel entonces.

“Te está psicopateando», le aseguró la China a Wanda, ya que según ella, Mauro la estaba “culpabilizando” a ella «cuando en realidad es la víctima”.

La China Suárez le propuso hacer un trío a Wanda Nara

En su conversación, Wanda también le mostraba a la China los mensajes que Mauro le mandaba a ella, donde le pedía perdón por el affair e incluso le pidió tener otro hijo más para sanar su relación.

“Y me dice a mi egoista!! Flaco avísame y me garcho a otro yo”, le decía indignada la empresaria a la actriz, al escuchar lo que Mauro decía de su relación.

“O hacemos un trío”, le retrucó la actriz.

En las últimas capturas, se puede notar el desgaste de la actriz hacia la empresaria, ya que le sostiene que “no puede hablar todos los días de lo mismo” porque ella «tiene una vida».