Autopsia reveló que la jubilada de Morón, no fue asesinada por su nieto

La causa por la muerte de la jubilada en Morón dio un giro sorpresivo luego de que la autopsia revelara que su nieto, de 27 años, no la asesinó como confesó cuando se presentó de manera voluntaria en la Comisaría tras el hallazgo del cuerpo de la víctima.

Irma Selva Cáceres, de 87 años, fue encontrada sin vida en su casa de la calle Cartagena al 1600, Morón, y luego del reporte, su nieto declaró de manera espontánea frente a los policías que la ahorcó porque se “cansó” de que lo “controle”.

Pese a que durante sus horas de detención el joven repitió de manera incesante que la había matado, la autopsia provocó un cambio rotundo en la investigación. El médico forense le comunicó a la fiscal Paula Salevsky que la mujer sufrió un “edema pulmonar ocasionado por una falla cardíaca”.

Desde el medio Primer Plano Online también destacaron que no hay signos compatibles con lo descripto por el nieto, de que la había asfixiado, motivo por el cual se tomaron nuevas medidas procesales.

En este sentido, se ordenó una pericia psiquiátrica al joven y cambio por completo del encuadre de la investigación debido a que el resultado preliminar de la necropsia no indicó que Irma haya sido asesinada.

Luego de la pericia, se confirmó que J.GJ. es inimputable ya que padece una enfermedad mental, por lo que se le otorgó la libertad. Se le dio intervención a un Juzgado de Familia.