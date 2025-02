Facebook e Instagram esconden publicaciones sobre píldoras abortivas

Meta ha estado eliminando o escondiendo las publicaciones de empresas estadounidenses que comercian con píldoras abortivas en el interior de aplicaciones como Facebook e Instagram. Y también ha estado bloqueando algunas de sus cuentas en redes social, según informa ‘The New York Times’.

Siempre de acuerdo con el citado medio, las acciones de a tecnológica contra las publicaciones y cuentas de estas compañías se iniciaron hace aproximadamente un par de semanas, coincidiendo en el tiempo con el momento en el que Mark Zuckerberg anunciaba cambios en la moderación de Meta.

Cabe recordar que la tecnológica ha decidido prescindir de verificadores profesionales para controlar la desinformación en sus redes y ha apostado por relajar sus políticas para perseguir el discurso de odio. El objetivo es devolver a los usuarios «la libertad de expresión’ que, al parecer, en algún momento desapareció de las ‘apps’ del conglomerado.

La propia Meta ha confirmado el bloqueo de algunas de las cuentas y la eliminación de contenidos. Achaca estos movimientos a la prohibición de venta de medicamentos en sus plataformas sin la certificación adecuada. Sin embargo, algunas de las compañías afectadas ya han conseguido volver a operar sus cuentas en Facebook e Instagram con normalidad. Entre estas se encuentran Aid Access, que es uno de los proveedores que más píldoras abortivas comercializan en el país, Women Help Women o Just the Pill.

También se han dado casos en los que las cuentas no han sido bloqueadas y, simplemente, su contenido ha desaparecido completamente de los resultados de búsqueda de las redes sociales. Algunas de ellas ya habían experimentado esta clase de problemas en el pasado.

La regulación estadounidense permite a las compañías que sirven este tipo de productos recetar a través de internet para, después, realizar el envío de las pastillas por servicio postal. Sea como sea, el aborto ha sido uno de los puntos más calientes en la política del país norteamericano desde hace años. En 2022 el Supremo del país norteamericano tumbó el derecho al aborto y dejó en manos de los estados la posibilidad de regular al respecto. Actualmente, doce lo tienen prohibido y otros tantos han establecido restricciones a la hora de aplicarlo.