El turismo interno cayó casi un 20% frente al año pasado

Según el informe de temporada turística de verano 2025, elaborado por el sector Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , la cantidad de turistas que viajaron entre el 15 de diciembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025 se redujo 3,9% frente a la anterior temporada. Señalando que la actual presentó una dinámica diversa, marcada por cambios en las preferencias de los turistas y en las condiciones económicas del país.

Y mientras que el turismo interno logró sostenerse en varias regiones, se observó un aumento significativo en la cantidad de argentinos que optaron por viajar al exterior.

Más argentinos al exterior

La apreciación del peso y la reducción en la brecha cambiaria favorecieron los viajes al exterior, haciendo que destinos como Chile, Brasil y Uruguay fueran más accesibles.

Al mismo tiempo, algunos destinos de Argentina lograron mantener altos niveles de ocupación, con una recuperación en la segunda mitad de enero impulsada por el turismo regional y eventos de gran convocatoria.

Aerolíneas Argentinas impulsó el turismo nacional ofreciendo financiación de hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias para vuelos de cabotaje. Para la temporada 2025, la aerolínea aumentó la frecuencia de vuelos semanales a destinos como Bariloche, con 70 vuelos; Mendoza y Ushuaia, con más de 50; Puerto Iguazú, con 48; y más de 30 vuelos a Salta, Tucumán, El Calafate y Mar del Plata. Este es uno de los motivos por los cuales la aerolínea de bandera presentó su primer superávit operativo desde 2008.

Las preferencias de los viajeros se vieron influenciadas por múltiples factores. Mientras que en algunos casos primó la búsqueda de experiencias en la naturaleza y destinos tradicionales, en otros la oferta de eventos culturales y espectáculos generó un atractivo adicional. Lugares con infraestructura consolidada y propuestas diversificadas lograron captar una mayor cantidad de visitantes, mientras que otros, más dependientes de la llegada de turistas extranjeros, enfrentaron un contexto más desafiante.

La caída del gasto interno

De acuerdo a los datos relevados por el sector Turismo de CAME, la temporada finalizó con 28,1 millones de turistas recorriendo el país, con un impacto económico de 8,7 billones de pesos. Este número representa una caída del 19,4% frente a la temporada 2024. El gasto promedio diario aumentó un 1,9%, mientras que la cantidad de turistas se redujo un 3,9%. La estadía promedio fue de 3,2 días, comparado con los 3,9 días de la temporada anterior. En casi todos los destinos se observó que los turistas, con el objetivo de reducir gastos, optaron por estadías más cortas y un consumo más moderado. A diferencia de otros años, hubo muy pocos turistas internacionales, quienes suelen tener un gasto superior al de los residentes locales.

Balance de la temporada de verano 2025

La temporada se destacó por la gran cantidad de festivales y eventos que se realizaron a lo largo y ancho del país, exponiendo los colores, las culturas y las costumbres de cada provincia.

La Costa Atlántica tuvo a Mar del Plata como el destino más elegido, con una ocupación de entre el 70% y el 80% que se mantuvo estable durante gran parte del verano y con picos de hasta el 90% los fines de semana. Sin embargo, el gasto promedio de los turistas fue moderado en comparación con años anteriores.

En Villa Gesell, Pinamar y Cariló la ocupación fue alta, con registros cercanos al 90% en los momentos de mayor demanda, aunque con una tendencia a estadías más cortas.

Córdoba recibió cerca de 4 millones de turistas, con una ocupación promedio del 75%. Villa Carlos Paz alcanzó el 82% y Mina Clavero, el 78%. Los festivales fueron claves para la afluencia turística, destacándose el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el Festival de Doma y Folklore de Jesús María y el Cosquín Rock, que atrajeron a miles de visitantes.

En el norte argentino el desempeño fue variado, con festivales y eventos culturales como gran atractivo. En Salta, el Verano Calchaquí 2025 impulsó el turismo en los Valles Calchaquíes, mientras que en Jujuy varios eventos –como el Enero Tilcareño– atrajeron a una gran masa de turistas para disfrutar de propuestas artísticas y religiosas.

La Patagonia tuvo una gran afluencia de turistas, con destinos de alta demanda y una variada oferta de eventos. San Carlos de Bariloche lideró la región con un 80% de ocupación hotelera y un 90% en alojamientos extra hoteleros. En Neuquén la ocupación provincial fue del 67%, destacándose Villa La Angostura con el 78% y San Martín de los Andes con el 75%, beneficiados por el programa “Viajá Neuquén”.

Durante la temporada de verano 2025 la región enfrentó, además, incendios forestales que afectaron especialmente a áreas de Chubut, Río Negro y Neuquén, con pérdidas en zonas de bosques nativos y preocupación entre las comunidades locales. Si bien la situación tuvo impacto en algunas zonas turísticas, la región demostró resiliencia al sostener su atractivo con propuestas de turismo de aventura, actividades al aire libre y eventos culturales que continuaron movilizando a visitantes de todo el país.

El Litoral argentino mantuvo un buen desempeño turístico gracias a festivales, eventos y atractivos naturales. Corrientes y Misiones lideraron la ocupación, destacándose la Fiesta Nacional del Chamamé y las Cataratas del Iguazú. Entre Ríos atrajo visitantes con carnavales y festivales, mientras que Santa Fe impulsó su turismo con eventos culturales. Chaco y Formosa, con menor afluencia, apostaron por festivales gastronómicos y recreativos. Aunque la región sostuvo el turismo interno, las estadías fueron más cortas y el gasto moderado debido a la competencia con destinos internacionales.

Las fiestas regionales jugaron un papel clave en la atracción de turistas y en la dinamización de las economías locales durante el verano 2025. Eventos emblemáticos como la Fiesta Nacional de la Chaya en La Rioja, el Cosquín Rock en Córdoba, la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes, y la Fiesta Nacional de la Tonada en Mendoza no sólo convocaron a miles de asistentes, sino que también promovieron la identidad cultural de cada provincia. Estas celebraciones, además de enriquecer la oferta turística, impulsaron el consumo en sectores como la gastronomía, el alojamiento y el comercio, generando un impacto económico significativo. Asimismo, festivales gastronómicos y tradicionales como la Fiesta del Mango en Corrientes, la Fiesta del Asado en Chubut, o la Fiesta del Mate en San Luis ofrecieron experiencias auténticas que fortalecieron el turismo interno. En un contexto de mayor competencia con destinos internacionales, la diversificación de propuestas culturales y recreativas resultó clave para mantener el flujo de visitantes, consolidando a las fiestas regionales como un motor del turismo en la Argentina.

Buenos Aires

La temporada de verano 2025 presentó un movimiento turístico diverso y con resultados positivos en varios destinos. En la Costa Atlántica la ocupación hotelera durante enero estuvo, en promedio, en el 75%, destacándose localidades como Cariló, Valeria del Mar y Mar de las Pampas con niveles cercanos al 90%.

En Villa Gesell la ocupación promedió un 80%, alcanzando picos del 85% los fines de semana. En Mar del Plata el movimiento turístico fue similar al de la temporada anterior, con una ocupación promedio de entre el 70% y el 80%, y picos del 90% los fines de semana. Uno de los eventos más destacados fue el festejo por los 151 años de la ciudad, que contó con la participación del artista musical Luck Ra y congregó a más de 120.000 personas en un espectáculo gratuito.

En el interior de la provincia, Chascomús tuvo una ocupación promedio del 65% durante enero, con picos del 72% los fines de semana. La estadía promedio fue de 1 a 2 noches, con un gasto diario promedio de $ 100.000 por persona, incluyendo alojamiento. La ciudad ofreció una variada agenda de eventos culturales y recreativos, incluyendo visitas guiadas gratuitas, obras de teatro en el Teatro Municipal Brazzola y espectáculos al aire libre en el Paseo de Artesanos y Parador Punta Norte. También se realizaron eventos deportivos como el Torneo de Beach Vóley y el Torneo de Fútbol Playa Infantil.

A lo largo de la temporada se observó una tendencia a estadías más cortas y un gasto más controlado por parte de los turistas, lo que impactó en la rentabilidad del sector gastronómico y comercial. Si bien algunos destinos lograron mantener una buena afluencia mediante eventos y actividades, la competencia con destinos internacionales como Brasil y Chile, que fueron percibidos como más económicos, influyó en el movimiento turístico general durante el mes de febrero.

Ciudad de Buenos Aires

El verano en la ciudad presentó una nutrida agenda de actividades culturales y recreativas, consolidando su posición como un destino atractivo tanto para turistas nacionales como internacionales. Durante enero la ciudad registró una ocupación hotelera promedio del 70%.

A lo largo del verano Buenos Aires fue sede de diversos recitales y espectáculos al aire libre en espacios como el Parque Centenario y la Plaza de la República. Estos eventos, junto con visitas guiadas gratuitas por barrios emblemáticos como San Telmo, La Boca y Palermo, permitieron a los visitantes disfrutar de la riqueza cultural y la historia de la ciudad. La oferta de actividades también incluyó propuestas culturales y muestras de arte en espacios abiertos que enriquecieron la experiencia turística.

La conectividad aérea de Buenos Aires fue clave durante esta temporada, con un aumento del 19% en vuelos internacionales respecto a la temporada anterior y una mejora en la conectividad con 36 ciudades de todo el mundo. Este incremento contribuyó al flujo de turistas provenientes principalmente de Brasil, Estados Unidos, Uruguay, Chile y España, quienes encontraron en Buenos Aires una propuesta cultural diversa y vibrante.

En términos de gasto y comportamiento del turista, se observó una tendencia a actividades de bajo costo y una preferencia por opciones culturales gratuitas o accesibles.

Catamarca

La temporada se caracterizó por un movimiento turístico moderado, donde el atractivo principal fue su propuesta cultural y paisajística. Los visitantes eligieron la provincia por sus imponentes paisajes de montañas, valles y su oferta de turismo aventura, así como por la tranquilidad que ofrece en comparación con otros destinos más concurridos del norte argentino. La ocupación estuvo en el 60% y la estadía promedio fue de 2 días, lo que indica que muchos turistas optaron por viajes cortos para recorrer la región y disfrutar de actividades al aire libre como el senderismo, las visitas a pueblos históricos y los recorridos por la Ruta del Adobe.

A lo largo del verano Catamarca ofreció una agenda de actividades recreativas y culturales, destacándose festivales de música, ferias artesanales y encuentros gastronómicos que realzaron la identidad cultural de la provincia. La ciudad capital fue un punto de concentración para turistas, con eventos en la Plaza 25 de Mayo, donde se llevaron a cabo presentaciones artísticas y ferias de productos locales. Los turistas disfrutaron de la oferta gastronómica que combina platos típicos, consolidando a la provincia como un destino que ofrece una experiencia auténtica y culturalmente rica.

El turismo religioso también tuvo un rol importante durante la temporada, con visitas al Santuario de la Virgen del Valle, uno de los sitios más emblemáticos de la provincia. La combinación de naturaleza, fe y cultura permitió a Catamarca posicionarse como un destino alternativo atractivo para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza.

A pesar de la corta estadía promedio y un gasto promedio de $ 99.000 por día, la provincia logró captar turistas que buscaban una experiencia de viaje diferente.

Córdoba

El verano 2025 se destacó por una notable afluencia de turistas, registrándose casi 4 millones de visitantes recorriendo la provincia en toda la temporada. Destinos como Villa Carlos Paz, Mina Clavero y Miramar de Ansenuza alcanzaron una ocupación superior al 80%. Los turistas optaron por estadías promedio de 3,5 días.

A lo largo del verano Córdoba ofreció una nutrida agenda de festivales y eventos culturales que fueron un gran atractivo para los visitantes. El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín y el Cosquín Rock se destacaron como algunos de los eventos más convocantes, movilizando a miles de personas y dinamizando la economía local. En el caso del Cosquín Rock, el evento generó una movilización económica superior a los $ 49.000 millones, consolidándose como uno de los festivales culturales más importantes del país.

Por otra parte, la región de Villa General Belgrano también tuvo un desempeño positivo con la celebración de la Sommerfest, una fiesta que destaca por su oferta gastronómica de delicias centroeuropeas y espectáculos artísticos. La ocupación hotelera en esta localidad fue del 75%, con una estadía promedio que alcanzó los 4 días. El evento no sólo atrajo a turistas de distintas provincias, sino que también impulsó el consumo local y la visibilidad de la oferta cultural de la región.

Durante febrero el turismo continuó siendo impulsado por una amplia variedad de eventos como el Festival Internacional de Peñas de Villa María, que tuvo una asistencia masiva y alta ocupación hotelera en la región. Localidades como Villa Cura Brochero y Tanti alcanzaron ocupaciones cercanas al 90% gracias a eventos culturales y de entretenimiento que atrajeron a visitantes de distintas partes del país. A pesar de la tendencia a estadías más cortas, la diversidad de propuestas permitió a Córdoba consolidarse como uno de los destinos turísticos más importantes del verano 2025.

Chaco

La temporada tuvo una ocupación hotelera promedio del 38,1% con un gasto promedio estimado de $ 65.000 diarios por turista. La estadía promedio se situó en 2 días.

La provincia ofreció una variada agenda de festivales que fueron el principal atractivo turístico durante el verano. Entre los eventos destacados se encuentran el Festival del Taninero y el Festival del Chamamé en Puerto Tirol, que reunió a artistas y público en un espectáculo de música y tradición local. También, el Festival del Río en Villa Río Bermejito, que se convirtió en un punto de encuentro familiar y turístico.

Además, se celebró la 6° edición del Festival del Chupín y el Pescado Frito en Puerto Eva Perón, un concurso culinario que invitó a los visitantes a degustar los mejores platos de la región. Otro evento importante fue la celebración del 147° aniversario de Resistencia, que incluyó una semana de actividades culturales y recreativas que dinamizaron la vida urbana y la atracción turística.

La variedad de festivales y eventos, sumada a la hospitalidad chaqueña, hicieron que la provincia cierre la temporada de verano con un balance aceptable, a pesar de la competencia con otros destinos del Litoral argentino.

Chubut

El verano 2025 se inició con desafíos importantes debido a los incendios forestales que afectaron diversas áreas de la provincia, especialmente en localidades como Epuyén, donde más de 2.000 hectáreas de bosque nativo fueron arrasadas y alrededor de 30 viviendas resultaron dañadas. Esta situación obligó a evacuar a más de 200 personas y tuvo un impacto negativo en el turismo, generando una disminución en las reservas y afectando la economía local. A pesar de esto, la provincia logró mantener una variada oferta cultural y recreativa que atrajo a turistas nacionales e internacionales, con un fuerte enfoque en Puerto Madryn, donde la ocupación hotelera promedió el 30% con una estadía de 4 noches. A pesar de la baja ocupación respecto a otros destinos del sur, la ciudad captó visitantes gracias a su diversidad de eventos culturales y deportivos, como el Festival Internacional Madryn Jazz y la 45ª edición de Madryn Comestible, una feria que resaltó la producción gastronómica y cervecera local.

Otras propuestas culturales, como el ciclo de cine francés en la Casa de la Cultura, el evento “Verano, Mar y Libros” en el Ecocentro, la Noche Cultural y el Festival de los Barrios enriquecieron la oferta artística de la ciudad. Además, el deporte tuvo protagonismo con eventos como el Torneo de Fútbol Playa, el Natatlón Belsito y la Copa de Verano.

En el resto de la provincia, la Fiesta Nacional del Asado en Cholila reunió a más de 100 asadores en un ambiente festivo, mientras que la Fiesta Nacional del Tren a Vapor en El Maitén homenajeó al histórico tren La Trochita, ofreciendo desfiles, exposiciones y paseos que revivieron la historia ferroviaria regional.

Corrientes

La temporada de verano registró una tasa de ocupación turística del 80%, consolidándose como uno de los destinos más elegidos en la región. Destinos como Corrientes capital, Itatí, Paso de la Patria, Ituzaingó y la región de los Esteros del Iberá fueron los más visitados, atraídos por su riqueza natural, histórica y cultural.

Las playas públicas de la ciudad de Corrientes se convirtieron en epicentros deportivos y turísticos. La Municipalidad organizó una amplia gama de actividades gratuitas, incluyendo torneos de vóley, exhibiciones de polo en la playa y competencias de natación en el río, ofreciendo propuestas para todos los gustos.

El calendario de eventos culturales fue igualmente destacado. Del 17 al 26 de enero se llevó a cabo la Fiesta Nacional del Chamamé en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, celebrando la música tradicional correntina.

Además, localidades como Santa Ana celebraron la 10ª Fiesta Provincial del Mango entre el 31 de enero y el 1 de febrero, ofreciendo a los asistentes una experiencia gastronómica única en el Polideportivo Municipal. Estas festividades, junto con la belleza natural de Corrientes, posicionaron a la provincia como un destino turístico destacado durante el verano 2025.

Entre Ríos

El verano se caracterizó por su variada oferta de actividades culturales, recreativas y deportivas, atrayendo a turistas de diversas regiones del país, destacándose por sus playas, termas y atractivos naturales. La ocupación hotelera se estimó en el 60% con una estadía promedio de 2,6 días. Pero se alcanzaron picos cercanos al 65% durante los fines de semana y con estadías de 3 días. El gasto promedió los $ 70.000 por día por persona.

Entre los eventos destacados de la temporada se encontraron la Fiesta Nacional del Lago en Federación, que combinó actividades acuáticas, propuestas culturales y espectáculos musicales que movilizaron a miles de visitantes. También se celebró el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, la Fiesta Nacional de la Playa de Río en Concepción del Uruguay, la Fiesta del Campamentista en San José, la Fiesta Nacional del Mate en Paraná, la tradicional Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón y la Fiesta del Caballo en Urdinarrain.

En el ámbito deportivo la provincia fue sede del Triatlón Internacional de La Paz, una de las competencias deportivas más importantes del verano, que congregó a atletas nacionales e internacionales en disciplinas de natación, ciclismo y atletismo. Además, los imperdibles de Entre Ríos, con los carnavales a lo largo y ancho de la provincia: Gualeguaychú, Concordia, Concepción del Uruguay, Victoria, Santa Elena, Hasenkamp, Gualeguay y muchos destinos más.

Por otro lado, Entre Ríos ofreció eventos gastronómicos como la Fiesta Provincial de la Cerveza en Crespo, donde turistas y locales disfrutaron de la gastronomía regional y de actividades culturales, como así también la temporada de vendimia, con visitas guiadas a las bodegas entrerrianas que crecen todos los años. Estas propuestas contribuyeron a posicionar a Entre Ríos como un destino destacado durante el verano 2025, gracias a la combinación de naturaleza, cultura y hospitalidad.

Formosa

El verano 2025 se caracterizó por un crecimiento en el turismo interno, con una ocupación hotelera promedio del 40% con picos del 60%, durante enero. Destinos como el Parque Acuático de Formosa y el Parque Arenas, ubicado sobre el Río Paraguay, fueron puntos clave de atracción turística, ofreciendo actividades recreativas y opciones de descanso para los visitantes locales.

El gasto promedio diario por turista fue de aproximadamente $ 80.000, con una estadía promedio de 3 días, lo que generó un impacto económico significativo en sectores como la gastronomía, el transporte y las ferias artesanales. Sin embargo, el turismo receptivo nacional disminuyó más del 10% respecto a 2024, debido en parte a la devaluación del real brasileño, que incentivó a los argentinos a elegir destinos en Brasil.

La provincia ofreció una agenda turística diversa durante la temporada, destacándose eventos como la Fiesta del Río, Mate y Tereré, que atrajo a visitantes con espectáculos musicales, actividades recreativas y ferias gastronómicas. Asimismo, la localidad de El Colorado se posicionó como un destino destacado gracias a su parque acuático y al entorno natural del Río Bermejo.

En el ámbito de las escapadas de fin de semana, localidades como Herradura se consolidaron por su oferta de cabañas con pileta y contacto con la naturaleza. A pesar de los desafíos económicos, Formosa logró mantener un balance positivo durante la temporada gracias a su apuesta en infraestructura recreativa y eventos accesibles para las familias.

Jujuy

La temporada de verano presentó desafíos en el sector turístico, con una ocupación hotelera promedio del 56%. La ocupación fue del 59,7% en la Quebrada de Humahuaca, del 58,8% en los Valles, del 40,9% en las Yungas y del 35,4% en la Puna. En Jujuy, la temporada fue especialmente complicada para los empresarios hoteleros, quienes vieron reducidos sus niveles de ocupación y enfrentaron dificultades para mantener la rentabilidad de sus establecimientos. A pesar de la baja afluencia, la provincia logró sostener un flujo continuo de visitantes.

La provincia ofreció una variada agenda cultural que incluyó eventos como el Enero Tilcareño y el Alborozo Humahuaqueño, que congregaron a turistas para disfrutar de propuestas artísticas y religiosas. Además, festivales como el IX Festival de Pialada en Tilcara, el XXXIX Festival de la Caja y la Copla en Humahuaca y el 40° Encuentro de Copleros en Purmamarca promovieron el movimiento de visitantes en la región.

A pesar del esfuerzo por mantener la actividad turística, el sector experimentó una disminución en comparación con la temporada 2024, lo que generó preocupación en la economía regional. Empresarios y trabajadores turísticos enfrentaron un escenario complicado debido a la baja cantidad de reservas y la necesidad de reducir tarifas al mínimo. Sin embargo, la provincia confía en repuntar la actividad durante el Carnaval, ya que se espera un movimiento turístico importante a partir de esa fecha.

La Pampa

Durante la temporada 2025 se experimentó un notable movimiento en la actividad turística. En Santa Rosa la ocupación hotelera promedio se situó entre el 65% y el 70%, superando las expectativas de los hoteleros locales.

La localidad de Toay ha registrado una ocupación cercana al 70%, impulsada por diversos eventos deportivos que atrajeron a numerosos visitantes. Realicó –situada en el cruce de las rutas nacionales 35 y 188– viene destacándose por el tránsito de turismo rodante, aunque la ubicación ha impactado también en la ocupación hotelera de la localidad con un promedio del 75%.

Como todos los veranos, los eventos notorios fueron la Fiesta Provincial de las Termas en Bernardo Larroudé, la Fiesta Nacional de la Ganadería del Oeste Pampeano en Victorica y la Fiesta Nacional de Doma y Folklore en Intendente Alvear, que este 2025 congregaron a más de 15.000 participantes cada una, alcanzando una ocupación hotelera completa en sus zonas de influencia. Además, el Parque Acuático de Winifreda se consolida como una de las principales atracciones turísticas de la provincia, con más de 40.000 visitantes.

A la Reserva Provincial Parque Luro, un icono de La Pampa, llegan turistas pampeanos y de otras provincias. El museo El Castillo también ha recibido una importante cantidad de visitantes. Los turistas que visitan la reserva buscan disfrutar de la historia y la cultura del lugar, actividades al aire libre y contacto con la naturaleza.

En general, en varias localidades se destaca el crecimiento del movimiento turístico. El turismo en la naturaleza, los eventos y las fiestas populares están siendo convocantes del turismo interno, pero también invitan a turistas de provincias vecinas que ya se están acercando. Esto impacta directamente no sólo en el sector hotelero, sino también en el gastronómico y en el de expendio de combustible, e indirectamente en tantos otros rubros.

La Rioja

La provincia registró una ocupación hotelera promedio del 43% durante la temporada. La ciudad capital presentó una ocupación del 27% durante diciembre, aumentando al 50% hacia la segunda quincena de febrero. El gasto promedio diario de los turistas se estimó en $ 80.000, destacándose el impacto en el sector gastronómico y de servicios.

En términos de distribución regional, localidades como Chamical alcanzaron picos del 70% de ocupación en la segunda quincena de enero, mientras que en Chilecito la ocupación fue más moderada, con un promedio del 30% al 38% durante enero y del 37% en febrero. Por su parte, Villa Unión mantuvo una ocupación estable cercana al 35%, reflejando el interés de los turistas por los paisajes naturales de la región.

El atractivo principal de la provincia radica en su oferta de actividades al aire libre, como el acceso al Parque Nacional Talampaya y propuestas culturales que destacan la historia y el patrimonio riojano.

Por otro lado, la temporada tuvo una agenda de festivales y eventos culturales que atrajeron a numerosos visitantes. Entre los más destacados se encuentra la Fiesta Nacional de la Chaya, celebrada del 7 al 9 de febrero en el Autódromo Ciudad de La Rioja. Este evento contó con la participación de reconocidos artistas como Abel Pintos, Soledad, Sergio Galleguillo y La K’onga, ofreciendo una combinación de música y entretenimiento que reflejó la rica tradición cultural de la región.

Además, el Festival Chayero Sanagasteño celebró su 50ª edición los días 10, 11 y 12 de enero en Sanagasta, con presentaciones de grupos destacados como Los Tekis, Sergio Galleguillo y Néstor Garnica. Este festival es uno de los más tradicionales de la provincia y congrega a miles de asistentes cada año.

Estos eventos, entre otros, no sólo celebraron la cultura y las tradiciones riojanas, sino que también impulsaron el turismo y la economía local, atrayendo a visitantes de diversas provincias y fortaleciendo la identidad cultural de La Rioja.

Mendoza

Durante el verano 2025, la provincia presentó un panorama turístico muy desafiante, con una ocupación hotelera promedio del 45% en el Gran Mendoza y del 35% en el Valle de Uco, reflejando fuertes caídas en comparación con temporadas anteriores. En el sur de Mendoza, donde destacan destinos de turismo aventura como San Rafael, la ocupación alcanzó el 45%. El gasto promedio diario de los turistas fue de $ 74.000, con una estadía promedio de 3,5 días, lo que impactó principalmente en el sector gastronómico y en actividades recreativas.

Ante la baja inicial de la temporada, el sector turístico implementó promociones y descuentos que ayudaron a estabilizar la actividad. A pesar del contexto económico desafiante, Mendoza mantuvo su atractivo con propuestas de turismo aventura, destacándose destinos como el Cañón del Atuel, Valle Grande y El Nihuil en San Rafael. El turismo del vino continuó siendo un gran atractivo para visitantes de distintas regiones, con más de 200 bodegas habilitadas para recibir turistas con propuestas gastronómicas y degustaciones.

El turismo internacional se vio afectado por la percepción de que Mendoza se había vuelto un destino caro debido a la nivelación de tarifas en dólares, lo que llevó a muchos turistas a optar por destinos internacionales como Chile, Brasil, y Uruguay. Durante el verano de 2025 Mendoza ofreció una variada agenda de festivales que enriquecieron la oferta cultural y turística de la provincia. Del 31 de enero al 2 de febrero se celebró la 43ª edición del Festival Nacional de la Tonada en el Anfiteatro Municipal de Tunuyán. Este evento contó con la participación de destacados artistas como Los Pericos, Diego Torres y Luciano Pereyra.

Otro evento significativo fue “Rivadavia Canta al País”, realizado del 30 de enero al 2 de febrero en el Polideportivo Municipal de Rivadavia. Tras varios años de ausencia, este festival regresó con una programación que incluyó a artistas como Gauchito Club, Airbag, el Chaqueño Palavecino, Los Caldenes, Ahyre y Algarroba.com.

Misiones

Durante el verano 2025 la provincia de Misiones presentó un buen desempeño turístico con una ocupación hotelera del 70%, alcanzando picos del 80%, con un gasto promedio de $ 90.000 y una estadía promedio de 3 días.

En cuanto a las localidades, Puerto Iguazú tuvo una ocupación cercana al 80%; por su parte, Oberá alcanzó una ocupación hotelera del 94% y Posadas estuvo en el 45%.

Entre los eventos más destacados se encontraron la Fiesta Provincial del Turismo en Jardín América, la Fiesta de las Carpas en Itacaruaré, y la Fiesta de la Ecología en Campo Ramón. También se llevó a cabo el 12º Encuentro Internacional de Motoviajeros en Dos de Mayo y una jornada especial en el Parque Provincial Salto Encantado con el evento Experiencias Encantadas.

Además de las tradicionales visitas a las Cataratas del Iguazú y a las Reducciones Jesuíticas, los turistas disfrutaron de actividades como el glamping, el senderismo nocturno, el astroturismo y las travesías a caballo, aprovechando la vasta riqueza natural de la provincia.

La conectividad aérea también fue un factor clave para el flujo turístico, con entre 18 y 20 vuelos diarios en Puerto Iguazú y entre 4 y 5 vuelos diarios en Posadas, facilitando así el acceso a los principales destinos turísticos de la región.

Neuquén

Durante la temporada la provincia experimentó un notable movimiento turístico, con una ocupación hotelera promedio que superó el 75% en todas las regiones turísticas. Villa Traful alcanzó una ocupación plena durante todo el mes de enero, Villa La Angostura estuvo en el 88%, Junín de los Andes en el 84%, San Martín de los Andes en el 78% y Aluminé y Villa Pehuenia tuvieron un promedio del 75%.

En este contexto, los incendios forestales que afectaron a la Patagonia también tuvieron impacto en Neuquén, especialmente en áreas como el Parque Nacional Lanín, donde se registraron importantes daños en el entorno natural. A pesar de estos desafíos, el turismo logró mantenerse gracias a la diversidad de propuestas turísticas, como el turismo de naturaleza, aventura y acampe.

El programa de incentivos “Viajá Neuquén” tuvo un rol fundamental, ofreciendo la devolución del 40% del consumo en servicios turísticos y permitiendo que muchos turistas aprovecharan distintas ofertas para vacacionar en destinos como Caviahue, Copahue, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

La diversidad de actividades y promociones impulsadas por el sector público y privado, como el programa “Beneficios Infinitos”, que ofreció descuentos en todos los servicios turísticos, permitió que Neuquén lograra un balance positivo durante la temporada.

Finalmente, vale mencionar que uno de los hechos más impactantes en la provincia de Neuquén fue el gran flujo de turistas que intentaron cruzar a Chile a través del Paso Cardenal Samoré. En febrero se registraron largas filas que alcanzaron hasta 8 kilómetros de longitud, generando esperas de más de 6 horas para cruzar la frontera.

Río Negro

Con una importante afluencia de turistas, Río Negro registró un desempeño turístico sólido, a pesar de los desafíos presentados en la Patagonia. Durante enero, destinos como San Carlos de Bariloche registraron una ocupación hotelera del 80% en hotelería y del 90% en extra hotelero, mientras que Las Grutas alcanzó el 90% en hotelería y el 88% en extra hotelero. El gasto promedio diario de los turistas en la provincia fue de $ 88.000.

A lo largo de febrero la ocupación en Bariloche se mantuvo en niveles estables, mientras que Las Grutas tuvo una ocupación del 75% en complejos turísticos y del 80% en hoteles. Además, en Playas Doradas y El Bolsón la ocupación promedio fue del 50%.

El impacto de los incendios forestales también afectó a la provincia durante el verano, con focos de fuego que dañaron importantes zonas naturales y afectaron algunas rutas de acceso a destinos turísticos. Sin embargo, las autoridades locales reforzaron la seguridad y promovieron las áreas no afectadas para sostener la actividad turística en la región.

La provincia ofreció una variada agenda de eventos culturales y recreativos, con una serie de festivales en Playas Doradas a mediados de febrero, que incluyeron la participación de artistas como el Chaqueño Palavecino y otros grupos locales. A lo largo de la temporada se realizaron entre 12 y 15 festivales convocantes que enriquecieron la oferta turística de la provincia.

Salta

Durante el verano 2025 la provincia logró una ocupación hotelera promedio del 70%, con picos del 90% durante los fines de semana. En destinos turísticos clave como Cafayate la ocupación hotelera alcanzó el 85%, mientras que en la capital salteña se mantuvo en torno al 70%, con un gasto promedio diario por turista estimado en $ 90.000.

Entre los eventos más importantes se destacaron la Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes en San Carlos, que convocó miles de turistas entre el 14 y el 19 de enero, y la fiesta provincial de la Vendimia Salteña en Animaná, realizada del 6 al 9 de febrero y que ofreció espectáculos musicales y muestras gastronómicas. La Serenata a Cafayate, celebrada en febrero, también atrajo a miles de turistas y locales, consolidándose como uno de los eventos culturales más destacados de la temporada.

La provincia organizó más de 350 actividades culturales, incluyendo talleres, exposiciones y presentaciones artísticas en distintos puntos, mientras que los museos provinciales ofrecieron acceso gratuito hasta finales de febrero, lo que incentivó una mayor participación y disfrute del patrimonio cultural local.

Salta ofreció experiencias como rafting, canotaje, senderismo y vuelos en globo aerostático en zonas como Cafayate y los Valles Calchaquíes. Estas actividades, junto a la posibilidad de recorrer la Ruta del Vino de Altura, fueron fundamentales para atraer turistas interesados en la naturaleza y la gastronomía de la región.

San Juan

Durante la temporada la provincia registró una ocupación hotelera promedio del 60%, con una estadía media de 2 días y un gasto diario estimado en $ 45.000 por persona. Estos indicadores reflejan una actividad turística moderada en comparación con otras provincias de la región, aunque permitió dinamizar la economía local, especialmente en los sectores de alojamiento, gastronomía y actividades recreativas.

En enero San Juan fue sede de diversas festividades que atrajeron tanto a residentes como a turistas. Entre los eventos destacados se encontraron la Fiesta de la Semilla y la Manzana en Iglesia, celebrada los días 10 y 11, y la Fiesta Provincial del Ajo en Tamberías, Calingasta, el 17 y 18 del mismo mes. Estas celebraciones pusieron en valor la producción agrícola local y las tradiciones culturales de la región.

Durante febrero, eventos como la Fiesta de los Enamorados en Barreal, Calingasta y la Fiesta Ullum y su Espejo ofrecieron actividades recreativas y espectáculos musicales para toda la familia. Además, competencias deportivas como el Safari Tras las Sierras, tanto para motos y quads del 7 al 9 de febrero, como para autos del 14 al 16, promovieron el turismo de aventura en la provincia.

Los principales destinos turísticos, como el Parque Provincial Ischigualasto, conocido como el Valle de la Luna, y el Parque Nacional El Leoncito, continuaron siendo puntos de interés para los visitantes, ofreciendo paisajes únicos y actividades al aire libre. La Ruta del Vino también atrajo a enoturistas interesados en degustar los reconocidos vinos sanjuaninos y conocer el proceso de elaboración en las bodegas locales.

San Luis

Se estima que la ocupación hotelera promedio alcanzó el 60%. El gasto diario por turista alcanzó los $ 73.600 promedio.

San Luis ha implementado una fuerte promoción turística, incluyendo financiación en 12 cuotas sin interés en varios comercios y servicios ligados al turismo para hacer más accesible la conexión con sus paisajes y atractivos naturales. Además, la provincia ha destacado en segmentos como el turismo de convenciones y educativo, permitiendo romper la estacionalidad y atraer visitantes durante todo el año.

Entre los destinos más populares se encuentran Potrero de los Funes, Villa de Merlo, El Volcán y la capital provincial, San Luis. Esas localidades ofrecen una amplia gama de alojamientos y actividades recreativas. La provincia también es reconocida por sus festivales culturales y eventos deportivos, que complementan la oferta turística y enriquecen la experiencia de los visitantes.

Entre los eventos más destacados se encontraron el Festival Provincial del Artesano en San Francisco del Monte de Oro, celebrado los días 2 y 3 de enero, donde la artesanía local fue protagonista, junto a espectáculos de música y danza.

En Quines, el Festival Nacional del Mate y los Artesanos de la Madera reunió a cientos de artesanos y amantes del mate en un ambiente festivo los días 3 y 4 de enero. Por su parte, la tradicional Fiesta Nacional de la Calle Angosta en Villa Mercedes, realizada del 23 al 25 de enero, contó con la participación de importantes artistas folclóricos y fue uno de los eventos más concurridos de la provincia. Esta variada oferta de festivales y eventos no sólo celebró la rica cultura y tradición de San Luis, sino que también impulsó el turismo y dinamizó la economía local, consolidando a la provincia como un destino atractivo durante la temporada estival.

Finalmente, Villa de Merlo se consolidó como un destino turístico clave en San Luis. Con más de 80 senderos, destacando Huella Nativa y la Reserva del Mogote Bayo, atrajo a amantes de la naturaleza. El Parque Recreativo reabrió con renovadas instalaciones para actividades sociales y culturales. Además, la 52ª edición del Festival Nacional Valle del Sol, realizada del 6 al 9 de febrero, reunió a una multitud con una variada grilla de artistas.

La combinación de actividades al aire libre, renovadas infraestructuras y una rica agenda cultural posicionaron a Villa de Merlo como un destino imperdible, ofreciendo a los visitantes una experiencia completa que abarca naturaleza, cultura y recreación.

Santa Cruz

La temporada se caracterizó por un inicio tardío y una actividad turística que no logró consolidarse, dejando una sensación de desaprovechamiento en el sector. Empresarios locales estiman que la actividad fue del 60%, muy inferior a la temporada anterior, la cual ya había sido considerada desfavorable.

Para contrarrestar esta tendencia, el sector empresarial implementó diversas estrategias durante la pretemporada, ofreciendo paquetes accesibles y promociones destinadas a atraer tanto a turistas nacionales como internacionales. Sin embargo, recorrer Santa Cruz, incluso con facilidades para los residentes locales, resultó inaccesible para muchos debido a factores económicos. Esta situación se vio agravada por una notable disminución en el turismo internacional, nacional y regional, así como por una reducción en el nivel de consumo de quienes visitaron la región.

Esta crisis profundiza las dificultades ya existentes, como el aumento de impuestos, la caída en el consumo y el incremento en los costos de servicios y alquileres. Lejos de generar ingresos suficientes para reinvertir en sus negocios, los prestadores turísticos enfrentan un déficit que deberán gestionar de manera independiente, como suele ocurrir en tiempos adversos.

En la zona noroeste de la provincia, donde se encuentra la Cueva de las Manos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se registró una disminución de más del 50% en las excursiones en comparación con la temporada pasada. Además, la duración de las estadías de los contingentes, principalmente provenientes del centro del país, fue más breve de lo habitual.

La Fiesta Nacional de la Cereza, celebrada en Los Antiguos del 10 al 12 de enero, no alcanzó el impacto esperado. La falta de presupuesto para una cartelera artística de renombre y la baja convocatoria hicieron que el evento se asemejara más a una peña regional que a una festividad de alcance nacional. A pesar de los esfuerzos por mantener viva la tradición, la edición de este año no logró atraer al público habitual ni generar el movimiento turístico deseado.

La provincia de Santa Cruz enfrenta desafíos significativos en su sector turístico. La combinación de factores económicos adversos y una temporada que no cumplió con las expectativas ha dejado a los empresarios y prestadores de servicios en una situación complicada, requiriendo estrategias innovadoras y apoyo para revertir la tendencia en futuras temporadas.

Santa Fe

Durante el verano la provincia registró una ocupación hotelera promedio del 67%, con una estadía que promedió las 3 noches. El gasto promedio diario por turista se estimó en $ 95.000, destacándose el consumo en alojamiento, gastronomía y actividades recreativas. Estos resultados resaltan la importancia del turismo interno en la provincia, movilizado principalmente por eventos y actividades culturales durante la temporada.

Entre los principales eventos que dinamizaron el turismo se encuentran la Semana de la Laguna en la capital, que incluyó más de 60 actividades oficiales y un gran cierre con un desfile náutico que convocó a más de 150 deportistas. Otros eventos relevantes fueron la Fiesta de la Chopera, que contó con más de 15.000 asistentes, y el 37° Festival de Guadalupe, que reunió a 25.000 personas.

El mes de febrero también se destacó por la celebración del 100° Aniversario del Mercado Progreso, que convocó a 10.000 personas en un evento cultural que incluyó música en vivo, actividades recreativas para toda la familia y una destacada oferta gastronómica. La provincia diversificó su oferta turística con actividades al aire libre como el alquiler de kayaks y stand-up pádel, además de visitas a atractivos como la cervecería local y el centro astronómico CODE, que recibieron cientos de visitantes a lo largo de la temporada.

Santiago del Estero

Durante la temporada la provincia registró una ocupación hotelera promedio del 35% en la zona de Santiago del Estero–La Banda. Por su parte, el destino más relevante de la provincia fue Termas de Río Hondo, que mostró una ocupación promedio del 40%.

A pesar de la baja ocupación general, el turismo receptivo fue variado, con visitantes tanto nacionales (principalmente de Buenos Aires, NOA, Córdoba, NEA y Cuyo) como internacionales, provenientes de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Estados Unidos y Alemania. Este flujo de turistas contribuyó a mantener una actividad moderada en los sectores de gastronomía y entretenimiento de la provincia.

Uno de los eventos más emblemáticos de la temporada fue el Festival Nacional de la Chacarera, que celebró su 54ª edición los días 3 y 4 de enero en el Anfiteatro de la Plaza Añoranzas de la capital provincial. Bajo el lema “Testimonio”, el festival inauguró la temporada de eventos folclóricos en el país, contando con una pre chacarera el 28 de diciembre, donde se seleccionaron destacados en categorías como vidala, chacarera doble, solista y conjunto vocal.

Además, se llevó a cabo la edición 2025 de Santiago es tu Río, una propuesta consolidada que cada verano suma nuevos servicios y actividades. En esta ocasión se ampliaron los espacios destinados a las familias, incluyendo sectores para juegos infantiles, ferias de emprendedores, puestos gastronómicos, escenarios y canchas para diversos deportes. A pesar de las altas temperaturas características de la región, estos eventos y espacios recreativos se convirtieron en puntos de encuentro fundamentales, reflejando la calidez de la gente y la riqueza de las tradiciones santiagueñas.

Tierra del Fuego

Durante la temporada de verano 2025, la provincia registró una ocupación hotelera promedio del 70% en Ushuaia, su principal destino turístico. En Río Grande la ocupación fue más baja, rondando el 50%. El gasto promedio diario de los turistas que visitaron la provincia fue estimado en $ 120.000 por persona, reflejando una preferencia por servicios de alta gama, gastronomía y actividades de aventura.

En términos de conectividad, la provincia recibió un flujo constante de visitantes a través de la Ruta Nacional 3 y el aeropuerto de Ushuaia, siendo este último un punto clave para el ingreso de turistas nacionales e internacionales. Durante enero, el puerto de Ushuaia registró un total de 359 recaladas de buques de cruceros, movilizando a 81.350 pasajeros, lo que subraya la importancia del turismo de cruceros en la actividad económica local.

El Parque Nacional Tierra del Fuego continuó siendo uno de los principales atractivos turísticos de la provincia, ofreciendo actividades al aire libre, como senderismo y avistamiento de fauna. A pesar de la oferta diversa se evidenció una disminución en el nivel de pernoctaciones respecto al año anterior, con muchos visitantes optando por excursiones de un solo día en lugar de estadías prolongadas.

Entre las actividades culturales más destacadas se organizaron eventos gastronómicos, visitas guiadas y recorridos históricos que resaltaron la identidad fueguina. A pesar de los desafíos económicos que afectaron al turismo receptivo, Tierra del Fuego logró posicionarse como un destino atractivo para quienes buscan naturaleza, aventura y experiencias únicas en el sur del continente.

Tucumán

La provincia registró una ocupación hotelera y extra hotelera variable en sus principales destinos turísticos. San Javier se destacó con una ocupación promedio del 82%, mientras que Tafí del Valle alcanzó el 49% y San Pedro de Colalao tuvo una ocupación del 41%. La capital, San Miguel de Tucumán, registró un promedio más bajo con el 27%, y El Cadillal alcanzó el 51%, mostrando una preferencia de los turistas por destinos naturales y de esparcimiento.

El mes de enero estuvo marcado por una gran cantidad de eventos y actividades recreativas que buscaron atraer tanto a turistas como a residentes locales. La temporada inició con la apertura de temporada en El Mollar el 4 de enero, seguida por el Gran Desafío de los Diques que se desarrolló del 5 al 15 de enero en varios diques de la provincia. Entre los eventos destacados se encontraron la Fiesta Nacional de El Antigal en Colalao del Valle y el festival Pachamama Rock en Amaicha del Valle, que reunió a importantes artistas de la escena musical.

La oferta gastronómica y cultural también tuvo protagonismo con propuestas como la Noche Gourmet en los Valles en la Hostería Luna Huana, y la Competencia Provincial de la Mejor Humita al Plato, realizada el 18 de enero. Eventos deportivos como el Seven de Rugby en Tafí del Valle, el Torneo de Pádel en San Miguel de Tucumán y la 4a Temporada Teatral en el Anfiteatro Los Tucu Tucu de El Cadillal ofrecieron alternativas para diferentes tipos de público.

En el mes de febrero se mantuvo una dinámica de actividades recreativas y culturales que continuaron atrayendo visitantes, consolidando a Tucumán como un destino turístico que combina naturaleza, cultura y deportes en una oferta diversa y atractiva.