El Torneo de Ajedrez de Playa Unión, coronó a Eugenio Crespo como campeón

Durante el pasado fin de semana, se disputó en la localidad de Playa Unión, la 42° Edicion del tradicional Torneo de Ajedrez.

El certamen, recibió ajedrecistas de toda la provincia y la región, coronándose como campeón el representante de Trelew, Eugenio Crespo.

Crespo ganó por primera vez en su carrera el certamen de «Playa»

Este domingo llegó a su fin, la 42° Edición del Torneo de Ajedrez de Playa Unión, certamen que durante el pasado fin de semana, tuvo lugar en la Escuela N° 776 de la localidad balnearia, y que erigió como ganador en la definición a Eugenio Crespo, perteneciente al Club Capablanca de Trelew.

De esta forma, Crespo se incorpora al selecto grupo de ganadores de este torneo, ya que a pesar de haberlo jugado varias veces, es la primera vez que lo gana.

En tanto, el segundo lugar fue para el comodorense Martin Salamanca, del Mundo del Ajedrez, y completando el podio el MF Andrés Aguilar, también de El Mundo del Ajedrez, que a pesar de haber ganado varias veces este torneo, en esta oportunidad debió conformarse con el tercer lugar.

Completando los puestos premiados, el cuarto lugar fue para el eterno René «Pino» Sommariva, de Trelew, que a su casi 70 años sigue dando batalla en los primeros puestos; mientras que el el quinto lugar fue para José Derbes, ajedrecista surgido en Comodoro Rivadavia y actualmente radicado en Mar de Ajó, provincia de Buenos Aires.

Con respecto a los premios especiales, se distribuyeron de la siguiente manera:

Mejor sub 1900: Lautaro Salinas – Circulo Ajedrez Rawson

Mejor sub 1800: Jeremias de los Santos – Club Capablanca – Trelew

Mejor sub 1700: Homero Oldani – Peones del sur – Puerto Madryn

Mejor sub 1600: Jeremías Reinoso – El Hoyo

Mejor socio C.A.R. : Marcos Pirola

Mejor no rankeado: Joaquín Baliente – Esquel