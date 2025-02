El presidente de Colombia pidió legalizar la cocaína

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante el Consejo de Ministros del martes 4 de febrero, transmitido en vivo, afirmó que «la cocaína no es más mala que el whisky», una declaración que generó fuertes reacciones tanto en su país como en la comunidad internacional.

Petro argumentó que la ilegalidad de esta sustancia está más relacionada con su origen en América Latina que con su nivel de daño. “La cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos lo analizan”, sostuvo.

Además, comparó el tratamiento de la cocaína con el del fentanilo, un opioide sintético que ha causado una crisis de salud pública en Estados Unidos, pero que, según él, no enfrenta las mismas restricciones a pesar de su impacto devastador.

Argumentos y reacciones

Las declaraciones del presidente fueron interpretadas como un nuevo intento de replantear la política antidrogas, una postura que ha defendido en foros internacionales. Para Petro, la legalización de la cocaína a nivel global permitiría desmantelar el negocio ilícito y destinar recursos a la prevención del consumo en menores.

Su visión ha sido ampliamente cuestionada, especialmente por sectores conservadores y analistas que advierten sobre los riesgos de normalizar la producción y distribución de la droga. No obstante, su discurso refuerza la idea de que la estrategia de prohibición ha fracasado y que una regulación distinta podría cambiar el curso del narcotráfico en la región.