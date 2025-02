El intendente de Puerto Madryn no descarta sumarse a Despierta Chubut

El intendente de Puerto Maadryn volvió a analizar la posibilidad de un frente electoral que contenga a varios actores políticos de la ciudad y la provincia de cara al futuro. Destacó su compromiso con la gestión local y su relación con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Sastre enfatizó la importancia del trabajo articulado entre la ciudad y la provincia, asegurando que mantiene un diálogo fluido con el gobernador. “Tengo muy buena relación con el Gobernador, tenemos un diálogo constante, siempre tratando de articular de qué manera el Gobierno colabora con la ciudad, pero también la ciudad buscando alternativas para contribuir en otras situaciones”, afirmó.

En este sentido, mencionó un reciente encuentro con la ministra de Familia de la provincia, Florencia Papaiani, donde se discutieron iniciativas para replicar en otras localidades programas exitosos de Puerto Madryn en materia de niñez y adolescencia. “Vamos a acompañar para que se implementen en otras localidades y ojalá así puedan ser muchas cosas más”, indicó.

Consultado sobre su futuro político y posibles reconfiguraciones dentro del justicialismo, Sastre reafirmó su postura de mantenerse donde se sienta cómodo y donde se compartan los mismos objetivos de gestión. “Uno tiene que estar donde se siente cómodo y donde se manejan los mismos objetivos que uno tiene para gobernar y que pretende para el denominador común de toda la gente”, sostuvo.

Ante la pregunta sobre su participación en el frente Despierta Chubut, que busca agrupar diversos sectores políticos, el Intendente no descartó la posibilidad de sumarse. “Despierta Chubut va a ser un gran frente de distintos partidos, de eso no tengan dudas, y no va a haber solamente dirigentes que pertenezcan al PRO o al radicalismo, va a haber muchos justicialistas también en el frente”, adelantó.

Respecto a sus planes una vez finalizado su mandato, Sastre evitó hacer definiciones contundentes y expresó que su enfoque está en la gestión actual. “Por ahora, en los próximos años, como intendente de Puerto Madryn”, respondió cuando le preguntaron sobre su futuro político. Además, remarcó que la política no debe ser un espacio de desesperación por mantenerse en el poder. “Tenemos que saber dar el máximo cuando tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero tampoco estar con la preocupación de dónde vamos a estar colgados para seguir el día de mañana”, reflexionó.

Diferencias dentro del justicialismo y la construcción política

El intendente también se refirió a las internas dentro del Partido Justicialista y a la necesidad de un replanteo en su conducción. Sin embargo, aclaró que no busca excluir a nadie en particular. “Hay dirigencia que no representa justamente lo que el justicialismo siente y debería replicar”, opinó. Además, destacó que el trabajo conjunto con otras fuerzas políticas es posible siempre que se compartan objetivos comunes. “Si los objetivos que tenemos, sea la ideología que sea, es trabajar por el común denominador de todos los habitantes de la provincia, ahí voy a estar parado”, manifestó.

Finalmente, Sastre insistió en la necesidad de que los dirigentes políticos enfoquen su labor en soluciones concretas y no en disputas internas. “La gente nos eligió para dar soluciones, no para que nosotros estemos arriba de un ring discutiendo, peleando, sin llegar absolutamente a nada”, concluyó.