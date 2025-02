«El Aurinegro» y su primera presentación como local en la Primera Nacional 2025: recibe hoy a Racing de Córdoba

Este sábado en la tarde, el Deportivo Madryn afrontará su primer juego como local en la Temporada 2025 de la Primera Nacional, recibiendo a Racing de Córdoba en el Estadio Abel Sastre.

El encuentro, se jugará desde las 19 horas contando con el arbitraje de Julio Barraza.

Deportivo Madryn y su primer juego oficial en casa y ante su gente

Por la 2° Fecha de la Zona A del Torneo 2025 de la Primera Nacional, el Deportivo Madryn será anfitrión esta tarde de su par de Racing de Córdoba.

«El Depo», que comenzó el certamen como visitante ante Atlanta, jugará esta tarde su primer juego como local de la Temporada 2025, con el objetivo de dar una presentación oficial ante sus fanáticos, como así también en lo que será la muestra de su nueva indumentaria, conocida ayer viernes a través de sus redes sociales.

Este sábado en la tarde, desde las 19 horas, «El Aurinegro» se medirá ante Racing de Córdoba, en un partido que tendrá como juez principal a Julio Barraza, con Roque Narváez y Martín Saccone como asistentes, mientras que el Cuarto árbitro será Luciano Julio.

El conjunto que comanda Leandro Gracián, buscará hoy la recuperación de lo que fue la derrota por la mínima diferencia frente a Atlanta queriendo sumar hoy sus tes rimeros puntos en el certamen y transitar de la mejor manera la competencia en la que disputar el ascenso a la Liga Profesional es el objetivo.

Si bien el DT del «Depo» confirmará el equipo previo al partido, se estima que no se darán variantes con respecto a los nombres que jugaron el pasado lunes ante Atlanta, por lo que se ubicarían en cancha Yair Bonnin en el arco, en el sector defensivo estarían Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Pablo Minissale y Diego Martínez, en tanto que en el mediocampo tendrían su lugar Bruno Pérez, Federico Recalde, Abel Bustos y Diego Crego mientras que como delanteros se ubicarían Matías Nouet y Luis Silba.

A este partido, así como el Deportivo Madryn llega con una derrota ante «El Bohemio» por 1 a 0, el conjunto visitante, «La Academia» de Córdoba también fue venciendo en este caso por Deportivo Maipú.

El resto de la fecha 2

Vale destacar que la Fecha 2 comenzó este viernes, con el triunfo de Tristán Suarez por 2 a 1 frente a Almagro y el empate entre Güemes de Santiago del Estero y Patronato de Paraná pro 1 a 1.

Este sábado también jugarán Defensores Unidos recibirá a Chaco For Ever en Zárate a las 17 horas. Mientras que Estudiantes de Buenos Aires debutará de local frente a Almirante Brown a las 19.05 horas.

El domingo, San Miguel abrirá la jornada cuando visite a Gimnasia y Tiro en búsqueda de seguir haciéndose fuerte y soñar con el ascenso.

En el mismo horario, se jugará uno de los partidos más importantes de la fecha cuando Chacarita reciba a San Telmo. Ambos vienen de superar a Agropecuario y Nueva Chicago, respectivamente.

Por otro lado, el histórico Gabriel Hauche volverá a jugar en el estadio Alfredo Beranger cuando Temperley reciba a Mitre de Santiago del Estero a las 17 horas.

La fecha la cerrarán, el día lunes, cuando Defensores de Belgrano reciba a las 17 horas a Agropecuario, Nueva Chicago visite en Santa Fe a Colón a las 20 horas, y San Martín de Tucumán se mida ante Ferro a las 22 horas.

Fútbol – Primera Nacional 2025

2°Fecha – Programación

Sábado 15 de febrero

17hs – Talleres (RdE) vs. Gimnasia (M).

17hs – Defensores Unidos vs. Chaco For Ever.

19hs – Deportivo Madryn vs. Racing (C).

19.05hs – Estudiantes vs. Almirante Brown.

21hs – All Boys vs. Colegiales.

Domingo 16 de febrero

17hs – Gimnasia y Tiro vs. San Miguel.

17hs – Arsenal vs. Los Andes.

17hs – Chacarita vs. San Telmo.

17hs – Morón vs. Central Norte.

17hs – Temperley vs. Mitre (SdE).

17.30hs – Alvarado vs. Atlanta.

18hs – Deportivo Maipú vs. Quilmes.

18hs – Estudiantes (RC) vs. Gimnasia (J).

Lunes 17 de febrero

17hs – Defensores de Belgrano vs. Agropecuario.

20hs – Colón vs. Nueva Chicago.

22hs – San Martín (T) vs. Ferro.