Con tres nuevos refuerzos, Deportivo Madryn ajusta detalles para el debut ante Atlanta por la Fecha 1 de la Primera Nacional

El proximo fin de semana, comenzará el Torneo de la Primera Nacional 2025 y el Deportivo Madryn, se alista para el debut en el certamen, el proximo lunes 10 a las 19 horas con su visita a Atlanta.

En estas ultimas horas, la dirigencia del «Depo» confirmó tres nuevas incorporaciones a su plantel, como lo son Juan Bautista Cascini, Elías Ayala y Thiago Yossen.

Se amplia el plantel del «Aurinegro»

El Deportivo Madryn se medirá el próximo lunes, desde las 19 horas, ante su par de Atlanta, en el juego valido por la Fecha 1 de la Zona A del Torneo 2025 de la Primera Nacional.

En este sentido, el DT Leandro Gracián, trabaja a pleno con la definición de los once iniciales para el primer cotejo de la temporada, en la que buscarán nuevamente pelear y concretar el ascenso a la Liga Profesional.

Con vistas a este objetivo, la dirigencia del «Depo» informó en las últimas horas, la llegada de tres nuevos refuerzos, como ser Juan Bautista Cascini, Elías Ayala y Thiago Yossen, con destacada participación en clubes de primera división y reforzando distintos puntos del campo de juego.

En el caso de Juan Bautista Cascini, se desempeña como volante central, tiene 27 años, es hijo del ex jugador de Boca, Raúl Cascini. Debutó en 2016 en Estudiantes de La Plata y tuvo pasos por algunos equipos del exterior.

En tanto, Elías Ayala es atacante, tiene 23 años y jugó en Cerro Porteño y Olimpia en Paraguay; mientras que en nuestro país pasó por Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Belgrano de Córdoba.

Por su parte, el defensor Thiago Yossen tiene 20 años y viene de la cantera de Colón de Santa Fe , donde disputó el último torneo de la Primera Nacional.

Los que ya llegaron

De esta forma, el Deportivo Madryn sumó para este 2025 del Torneo de la Primera Nacional a un total de 14 refuerzos, entre quienes se encuentran Lucas Pruzzo (lateral izquierdo, ex FC Deifferdeng), Matias Nouet (delantero, Brown de Adrogué), Bruno Juncos (extremo izquierdo, Colón de Santa Fe), Agustín Sosa (lateral derecho, ex Temperley), Diego Martínez (lateral izquierdo, ex Patronato), Nazareno Solís (media punta, ex Gimnasia de Mendoza), Juan Galeano (volante ofensivo, ex A. Rafaela), Luis Alberto Silba (delantero, ex Gimnasia de Mendoza).

Asimismo, llegaron Abel Bustos (volante, ex Racing de Córdoba), Pedro Velurtas (lateral derecho, ex Barracas Central), Alejandro Gutiérrez Arango (defensor, ex Gimnasia de Mendoza), Pablo Minissale (defensor, ex Argentinos Jrs), Víctor Cabrera (central, ex Instituto) y Gastón Torres (media punta, ex Godoy Cruz), más los recientemente informados Yossen, Cascini y Ayala.