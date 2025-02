Buscan mejorar el control de la pesca ilegal en Chubut

Luego de un estricto proceso selectivo, la Secretaría de Pesca de Chubut participará del Programa de Líderes Visitantes Internacionales (IVLP), auspiciado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Se trata del proyecto titulado “Combatiendo la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada”, que se llevará adelante desde el 14 de abril hasta el 3 de mayo inclusive.

Dicho proyecto permitirá el desarrollo de medidas de conservación sostenible y basadas en la ciencia para los recursos pesqueros, junto a un marco estandarizado para combatir la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada en el mundo.

Además, en ese contexto, se buscará obtener mayores capacidades de aplicación de las leyes vigentes, para impedir de manera acertada, que los pesqueros extranjeros extraigan ilegalmente los recursos marinos.

Objetivos

Los referentes provinciales vienen desarrollando una importante agenda con otras jurisdicciones, con el fin de avanzar de manera conjunta en un plan de acción frente a la temática.

En este sentido, el subsecretario de Pesca del Chubut Diego Brandán afirmó que “el cuidado de los recursos pesqueros implica una dinámica amplia que requiere del compromiso y aporte de todos los actores del ámbito marítimo”.

“En particular, ésta es una oportunidad muy importante para Chubut, ya que permitirá avanzar en la defensa soberana y la protección de las economías regionales, dando respuesta a una preocupación de nivel mundial”, señaló.

Al mismo tiempo dijo que “nos va a permitir ver y entender las tareas que ejecutan en la actualidad las primeras potencias mundiales junto a las fuerzas de seguridad y la comunidad científica pero también podremos presentar nuestro punto de vista y los trabajos que estamos efectuando en la materia, desde el inicio de la gestión, con un fuerte compromiso del sector”, expresó.

Trabajo conjunto con Nación

Dentro del contexto, es importante señalar que se llevó adelante en Buenos Aires una reunión en la Cancillería Argentina de la que participaron el subsecretario Diego Brandán; la Embajadora y el asesor de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, Paola di Chiaro, y Marcos Rízoli, respectivamente; junto al Embajador Javier Figueroa.

Durante ese encuentro los representantes abordaron el tema de la pesca ilegal “y me facilitaron el borrador del documento sobre el que están trabajando de manera interministerial, destinado a implementar medidas de resguardo de intereses comunes en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), para que pueda presentarlo en Estados Unidos como modelo del accionar que venimos efectuando frente al tema”, cerró Brandán.

Sobre el programa

El Programa Internacional de Líderes Visitantes es el principal programa de intercambio profesional del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

A través de visitas de corta duración, líderes extranjeros actuales y emergentes, en una variedad de campos, experimentan de primera mano y cultivan relaciones duraderas con sus homólogos estadounidenses.

Cada año, casi 5.000 visitantes internacionales llegan a los EEUU a través del Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales (IVLP). Más de 200.000 visitantes internacionales han interactuado con estadounidenses a través del IVLP, incluidos más de 500 Jefes de Estado o Jefes de Gobierno, actuales o anteriores.