Ahora aseguran que los segundos contagios de dengue no desarrollan formas graves

El Comité de Vigilancia de la Gravedad y Mortalidad por Dengue coordinado por el Ministerio de Salud de la Nación elaboró un documento que concluye que las segundas infecciones de dengue, en su gran mayoría, no desarrollan formas graves. La aparición de formas severas de dengue es multifactorial, e involucra tanto las condiciones del paciente como las características del virus, con o sin relación a infecciones previas.

De acuerdo a la evidencia científica valorada, el comunicado establece los factores que pueden influir en la gravedad de las segundas infecciones y, a fin de llevar tranquilidad a la población, expresa las recomendaciones que se deben seguir ante la aparición de síntomas.

Además de las características propias del virus, entre los factores más importantes que pueden provocar formas graves de esta enfermedad, el documento menciona: el estado de salud de las personas, la edad, los factores socioambientales, el hecho de acudir tarde al médico por no reconocer los signos de alarma, tener dificultades para llegar a un centro de salud, recibir un diagnóstico tardío, o no contar con los controles médicos necesarios.

Cabe destacar que para la elaboración de este documento, se revisaron los resultados de las investigaciones publicadas en los últimos cinco años sobre dengue grave y segundas infecciones, a través de búsquedas en bases de datos académicas.

Recomendaciones

El documento también incluye un apartado de recomendaciones a tener en cuenta frente a la aparición de síntomas compatibles con dengue (fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general, etc.). Ante un segundo contagio, se establece que la conducta debe ser la misma para quien haya o no presentado la enfermedad previamente: comenzar con una hidratación abundante y consultar a un servicio de salud. Esto permitirá tener una evaluación adecuada con un seguimiento más estricto en quienes lo requieran.

La consulta temprana al servicio de salud es una de las medidas más importantes para disminuir las consecuencias negativas que esta enfermedad puede causar durante una epidemia.

Asimismo, el documento menciona que la forma de prevenir la enfermedad también es la misma para quienes hayan o no tenido la enfermedad previamente: la eliminación domiciliaria de criaderos del mosquito Aedes aegypti y la protección para evitar sus picaduras (conocimiento del mosquito, colocación de mosquiteros, uso de repelente, espirales, y tabletas, etc).

Ninguna de las medidas de prevención es 100% eficaz por sí misma, por lo que deben complementarse para una mayor protección contra la enfermedad.