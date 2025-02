Puerto Madryn realizará actividades el 14 de febrero por el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas

El 14 de febrero se conmemora el día internacional de las Cardiopatías congénitas, el mismo tiene como objetivo fundamental recordar a nivel público la prevalencia de estas enfermedades en la población pediátrica, la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento.

Desde el Hospital Dr. Andrés Ísola de Puerto Madryn, invitan a la comunidad a participar de las diversas actividades y charlas informativas programadas. Las mismas comienzan desde las 10 hasta las 13 horas del viernes 14 de febrero, con lugar en el estacionamiento del Hospital, ubicado Agustín Pujol y Juan Acosta.

Al respecto, El Diario Web habló con Lucrecia Motrico – pediatra, Ma Laura Sacchetti – Cardiologa Infantil y Romina Boloqui – Pediatra.

La cardióloga infantil Sacchetti, comentó que las cardiopatías congénitas se pueden diagnosticar en cualquier etapa de la vida, no hay causas y no se pueden prevenir.

Consultadas sobre cómo y cuándo se diagnostican, la médica pediatra Motrico relató: «idealmente durante el embarazo es lo mejor, pero una vez nacido, el medico puede auscultar un «soplo» o notar alguna alteración que requiere una consulta con cardiologia infantil, donde si es necesario se hará un Ecocardiograma para confirmar el diagnóstico».

Por último Boloqui resaltó las distintas gravedades de esta enfermedad y dijo: «la mayoría son leves y no necesitan cirugías, pero tener el diagnostico y en especial de aquellas que son mas graves cambia muchísimo el pronostico de la condición y en consecuencia la calidad de vida del paciente».

Entre las actividades se encuentran:

– 10 a 11 hs charla de salud bucal y alimentación saludable a cargo de la odontóloga Sofía Bessonart y nutricionista Lorena Guarino – 11 a 12 hs Taller de RCP con Bomberos – 12 a 13 hs Charla Pautas de Alarma en el Hogar, brindaba por Lic en Enfermería Ana Belén Monzón y Jonathan Llanos. – Juegos

Las actividades son organizadas en conjunto con la asociación Corazones del Sur, familias de niños/as viviendo con cardiopatías; y otros organismos locales.