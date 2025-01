Ya se juega la Copa Puerto Madryn de fútbol playa

Con el triunfo de Ituzaingó frente a Infierno beach, comenzó este jueves en la mañana, la Copa Puerto Madryn de fútbol playa.

El certamen, es organizado por la Subsecretaría de Deportes local y recibe la participación de ocho equipos, entre ellos San Lorenzo de Almagro, Academia Roca e Ituzaingó de Buenos Aires y La Caleta de Viedma.

Fútbol playa del mejor del país, de visita en Madryn

Desde este jueves por la mañana hasta el 1 de febrero, se juega en el Punto de Deportes de Deportes de Playa de la costa madrynense, el Torneo de Fútbol Playa denominado «Copa Puerto Madryn», destinado a la categoría Libre Masculino.

Con la presencia de ocho equipos, divididos en dos zonas de 4 equipos cada una, este jueves comienza el certamen playero, entre los que se destaca la llegada de San Lorenzo de Almagro, Ituzaingó y Academia Roca provenientes de Buenos Aires, más La Caleta de Viedma y los restantes de la ciudad.

El torneo playero comenzó hoy con triunfo de Ituzaingó ante Infierno Beach por 6-5, continuando por la tarde con la actividad válida por la 2° Fecha, mientras que la fase clasificatoria el viernes a partir de las 17.

El sábado se disputan durante la mañana (10hs) las semifinales y por la tarde, a las 17 el tercer puesto y a continuación la final del certamen.

Futbol Playa – «Copa Puerto Madryn»

En Punto de Deportes de Playa

Fixture del torneo

Jueves 30

Fecha 1

8hs. Ituzaingó vs. Infierno Beach (Zona A)

9hs. Deportivo Madryn vs. Academia Roca (Zona B)

10hs. Acto inaugural

10:30hs. Arena Madryn vs. San Lorenzo (Zona B)

11:30hs. La Caleta vs. Atlas (Zona A)

Fecha 2

17hs. Infierno Beach vs. La Caleta (Zona A)

18hs. San Lorenzo vs. Academia Roca (Zona B)

19hs. Ituzaingó vs. Atlas (Zona A)

20hs. Arena Madryn vs. Deportivo Madryn (Zona B)

Viernes 31

Fecha 3

17hs. La Caleta vs. Infierno Beach (Zona A)

18hs. Arena Madryn vs. Academia Roca (Zona B)

19hs. Ituzaingó vs. Atlas (Zona A)

20hs. San Lorenzo vs. Deportivo Madryn (Zona B)

Sábado 1 de febrero

9hs. Semi 1

10hs. Semi 2

16hs. Tercer puesto

17hs. Final