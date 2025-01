Trump ordenó hacer públicos los archivos sobre los asesinatos de Kennedy y Luther King

El presidente norteamericano dijo que los archivos son «de interés público».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó jueves una orden ejecutiva para

desclasificar el resto de los archivos sobre los asesinatos del expresidente John F. Kennedy (JFK), su hermano Robert F. Kennedy (RFK) y el líder de los derechos civiles Martin Luther King, Jr. (MLK).

«He decidido que la continuada redacción y retención de información de los registros relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy no es consistente con el interés público y la desclasificación de estos registros está pendiente desde hace mucho tiempo», dijo Trump en la orden ejecutiva.

«Aunque ninguna ley del Congreso ordena la divulgación de información relativa a los asesinatos del senador Robert F. Kennedy y del reverendo Dr. Martin Luther King, Jr., he determinado que la divulgación de todos los registros en posesión del Gobierno federal relativos a cada uno de esos asesinatos también es de interés público», dijo Trump.

En la orden ejecutiva, Trump ordenó al director de Inteligencia Nacional y al fiscal general, que aún no han sido confirmados por el Senado en sus puestos, que le presenten un plan para la divulgación «total y completa» de los registros relacionados con el asesinato de JFK en un plazo de 15 días.

Trump también les ha dado 45 días para presentar un plan para desclasificar todos los archivos de RFK y MLK.

JFK, el 35º presidente de Estados Unidos, fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas (Texas) mientras viajaba en una comitiva. Lee Harvey Oswald fue detenido por el asesinato, pero aún hoy prevalecen numerosas teorías conspirativas sobre las circunstancias de la dramática muerte de Oswald dos días después del magnicidio.

En 1992, el Congreso exigió que todos los documentos relacionados con los asesinatos se pusieran a disposición del público en un plazo de 25 años, antes del 26 de octubre de 2017.

En su primer mandato, que comenzó en enero de 2017, Trump aceptó las redacciones propuestas por los departamentos y agencias ejecutivas, pero ordenó que se siguieran reevaluando las redacciones restantes.

Joe Biden, que sucedió a Trump, emitió certificaciones posteriores relativas a estos archivos en 2021, 2022 y 2023, lo que dio a las agencias tiempo adicional para revisar los documentos y retener información de la divulgación pública, según la orden.

La secretaria de prensa de Biden, Karine Jean-Pierre, dijo el 30 de junio de 2023 que el 99 por ciento de los archivos asociados con el asesinato de JFK estaban disponibles para el acceso público a través de la Administración Nacional de Archivos y Registros.

RFK, otra figura destacada de la familia Kennedy, era muy conocido por sus funciones como senador y fiscal general de Estados Unidos. Fue asesinado en 1968 durante su campaña por la candidatura presidencial demócrata. El candidato de Trump a secretario de Sanidad y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., es hijo de RFK.

MLK es una de las figuras más destacadas del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Es muy conocido por su compromiso con la campaña no violenta contra la segregación racial y la desigualdad, así como por su famoso discurso «Tengo un sueño».