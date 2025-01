Triste debut en el Abierto de Australia para los tenistas argentinos

Comenzó y no de la mejor manera, la actuación de los tenistas argentinos en la edición 2025 del Abierto de Australia de Tenis, el primer Grand Slam del año.

Hubo derrota de Sebastian Báez frente a el francés Arthur Cazaux, Mariano Navone frente a británico Jack Draper y Nadia Podoroska cedió ante Karolina Muchova. En la continuidad de esta jornada, habrá más juegos de argentinos como ser Francisco Cerúndolo, Facundo Diaz Acosta, Lourdes Carlé y Julia Riera.

Báez no pudo con Cazaux

Los tenistas argentinos tuvieron un muy flojo debut en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, en una jornada donde en la que no pudieron conseguir ninguna victoria.

Los argentinos que salieron a la cancha durante la noche del domingo y la madrugada del lunes fueron Sebastián Báez (28°), Mariano Navone y Nadia Podoroska, quienes volverán de Australia con sabor a poco.

Báez, que es el mejor “albiceleste” ubicado en el ranking ATP, llegó a Melbourne en busca de cortar con la racha de ocho derrotas que arrastraba desde el US Open, que se jugó entre finales de agosto y principios de septiembre.

El sorteo lo había emparejado con el francés Arthur Cazaux, que el año pasado sorprendió al alcanzar la cuarta ronda en Australia.

El argentino tuvo un buen comienzo, donde se colocó 2-1 en sets y todo parecía indicar que se iba a llevar el triunfo. Sin embargo, Cazaux reaccionó a tiempo para quedarse con la victoria por 6-3, 5-7, 3-6, 6-0 y 6-3 después de 3 horas y 44 minutos de juego.

Navone fue superado por el británico Draper tras cuatro horas de juego

Por otra parte, Navone tuvo su debut en este torneo y el sorteo no fue para nada bueno, ya que le tocó en la primera ronda con el británico Jack Draper (15°), uno de los jugadores que apunta a conseguir su lugar en el top 10 este año.

Pese a haberle presentado muchísima batalla a Draper, Navone terminó cayendo en cinco sets, al igual que Báez, por 4-6, 6-3, 3-6, 6-3 y 6-2, después de cuatro horas de partido.

Podoroska, la primera en las damas en salir a la cancha y fue con caída

En lo que respecta a la rama femenina, Nadia Podoroska no pudo hacer prácticamente nada ante Karolina Muchova (20°), quien la pasó por arriba con un contundente 6-1 y 6-1 en apenas una hora.

Cómo sigue el cronograma de argentinos en Australia

Francisco Cerúndolo (31°) – Aleksandr Bublik (no antes de las 22:10 del lunes)

Camilo Ugo Carabelli – Learner Tien (no antes de las 22:10 del lunes)

Francisco Comesaña – Daniel Altmaier (no antes de las 23:20 del lunes)

Facundo Díaz Acosta – Zizou Bergs (no antes de las 23:20 del lunes)

Tomás Etcheverry – Flavio Cobolli (32°) (no antes de la una del martes)

Federico Coria – Tristan Boyer (no antes de la una del martes)

María Lourdes Carlé – Amanda Anisimova (lunes a las 21)

Julia Riera – Beatriz Haddad Maia (lunes a las 21)