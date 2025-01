Son un fraude las ofertas laborales por Whatsapp

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) advirtió por una nueva modalidad de fraude a través de redes sociales donde se ofrecen supuestas ofertas laborales para realizar trabajos remotos o invertir dinero bajo la promesa de recibir altas comisiones y/o ganancias.

Las autoridades explicaron que la modalidad de captación siempre es similar, aunque sólo cambian los tipos de inversión como ser la adquisición de criptoactivos o el posicionamiento en las ventas de un supuesto comercio electrónico.

En estas estafas, las víctimas son captadas a través de redes sociales o vía WhatsApp con números telefónicos del exterior.

En algunas plataformas se ofrece a las víctimas ganar dinero a cambio de dar «Me Gusta» a videos de YouTube y a publicaciones en sitios de comercio electrónico o hasta dar reseñas positivas en Google Maps.

Se aclara que esta actividad “mejoraría el posicionamiento de los videos, las ventas de productos y la reputación de los comercios, por lo que recibirían una remuneración”.

Luego, tras brindar algunas compensaciones por ello, las plataformas incentivan a las personas a realizar otro tipo de tareas llamadas “prepagas”, por lo que se las induce a crear una cuenta en su plataforma y a comenzar a invertir en la compra y venta de criptoactivos “con la promesa de brindar ganancias extraordinarias de entre el 30 y el 60 por ciento del monto invertido”.

Desde el Ministerio Público Fiscal detallan que durante este proceso, los damnificados “cuentan con un tutor a través de la aplicación de mensajería Telegram, que les indica el tipo de criptoactivo, el tiempo y el monto de inversión que deben realizar”.

En dicha plataforma “envían sus fondos a cuentas controladas por los estafadores y estas transacciones aparecen como acreditadas en las plataformas junto a sus supuestas ganancias”.

Sin embargo, cuando las personas intentan retirar sus fondos, se les brindan distintas excusas por las cuales no pueden hacerlo como, por ejemplo, que cometieron errores en sus operaciones y ello generó pérdidas, por lo que deben reinvertir dinero.

De los reportes recibidos en la UFECI, se indica que varias de las víctimas “contrataron préstamos de dinero para invertir en estas plataformas pero, al no poder retirar sus fondos debido a la estafa, se endeudaron”.

Se alerta también por otra modalidad de estafas a través de plataformas. En estos casos las personas son contactadas por “aplicaciones de mensajería o por Instagram y se les ofrecen oportunidades laborales para reconocidas marcas comerciales”.

“Una vez dentro del sistema, las víctimas son redirigidas a un repositorio de productos de las supuestas empresas donde deben comprar y luego vender a un mayor costo los insumos adquiridos. Así, se ven obligadas a efectuar una primera inyección de dinero que supuestamente les será reintegrado junto a sus comisiones. De hecho, las personas ven en el sistema la devolución de su inversión y la alta comisión generada por su labor”, detallan desde el MPF.

La estafa se consuma cuando las personas quieren extraer el dinero que ganaron con sus labores y se encuentran con un anuncio que les indica que no pueden extraer su dinero porque su orden de retiro ha superado un supuesto umbral impositivo.