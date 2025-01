Mauro Icardi le sacó la foto más íntima a la China Suárez en Milán

El futbolista compartió la postal en sus redes sociales.

Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez disfrutan a pleno de su romántica visita a Milán y comparten sus fotos en sus redes sociales. La pareja viajó con destino a Europa el pasado 28 de enero y se mostró super enamorada desde su llegada a Italia.

El futbolista capturó una imagen de la actriz luciendo nada más que una bata de baño y comiendo una típica pizza italiana con papas fritas y gaseosa. De fondo sonaba A te, una canción del artista Jovanotti.

Algo que llamó la atención de los usuarios es que la foto pareciera ser en un cuarto de hotel, lo que revelaría que la pareja no se hizo presente en la casa que el futbolista tiene en Milán, producto de sus años compartidos con su ex pareja, Wanda Nara.

Según informó Yanina Latorre días atrás, la razón del viaje es porque el futbolista tiene que presentarse a declarar ante la Justicia italiana por la separación de bienes con su ex pareja.