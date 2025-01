Los principales recortes de Milei fueron en los ministerios de Capital Humano y Salud

La de Juan Ignacio Colombo, a cargo de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, y la de Antonio José Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional fueron las últimas designaciones de funcionarios publicadas en el boletín oficial de 2024. Un día después, el 31 de diciembre, el Gobierno oficializó, por la misma vía, un nuevo sistema de contratación de empleados del Estado: entre otras cosas, según los decretos 1148/2024 y 1149/2024 (y a partir del 1º de enero) la mayoría de las designaciones deberán ser aprobadas por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, los contratos no pueden durar más de seis meses y los aspirantes tienen que demostrar su idoneidad a través de una evaluación general de conocimientos y competencias. Además, no serán admitidas incorporaciones a menos que dentro del área se hayan producido, previamente, un mínimo de tres bajas.

El nombramiento de Mauad en el puesto de director del Servicio Meteorológico Nacional (si bien es un cargo ad honorem y fue un día antes de la resolución) no se enmarca dentro de estas exigencias. El Centro Argentino de Meteorólogos fue el primero en pronunciarse: “La persona designada como Director del SMN no cumple con los requisitos establecidos por el decreto 1432/2007. Aunque pueda tener buenas intenciones, no tiene experiencia demostrable de gestión en el ámbito de la meteorología”.

Precisamente el decreto mencionado establece como condición “poseer título profesional de carrera universitaria de cinco (5) años de duración vinculada a las ciencias de la atmósfera”.

La del Servicio Meteorológico no fue la única excepción. Entre el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 el Gobierno publicó, en el boletín oficial, más de 1760 designaciones, de las cuales 780 quedaban expresamente exceptuadas de cumplir con los requisitos mínimos de contratación vigentes hasta el momento. En especial, los funcionarios estaban exentos del artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), que precisamente exige condiciones como un título habilitante o experiencia en posiciones similares.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), afirmó que, con estas nuevas disposiciones, el Gobierno “no se animó” a establecer el ingreso al Estado por concurso público. “Este decreto no elimina el dedo de un presidente, los ministros o un diputado para el ingreso a la Administración Pública. Se aseguraron de dejar una hendija abierta para que puedan entrar al Estado los trolls y militantes libertarios”, afirmó el dirigente.

En la misma semana en que se conocieron las nuevas disposiciones sobre el empleo en el Estado también se publicó el informe del Indec sobre la dotación de personal en la administración pública. De diciembre de 2023 a noviembre de 2024 la planta se redujo en un 11% (pasó de 341.473 empleados a 304.191). Pero no en todos los casos sucedió lo mismo: la jefatura de Gabinete experimentó un crecimiento en su planta del 38,1% (pasó de 3.057 a 4.222 empleados), el Ministerio de Economía amplió su personal en un 12,3% (pasó de tener 8.623 a 9.682 empleados), y el Ministerio de Justicia se amplió en un 5,5% (de 1.490 trabajadores a 1.572).

Mientras tanto, el Ministerio de Capital Humano, el único para el que el Presidente prometió una “billetera abierta”, fue el que más personal perdió durante el año: pasó de 19.329 trabajadores a 14.057, lo que implica una reducción del 27,7%. Muy por debajo en esta reducción de personal le siguieron el Ministerio de Salud, que pasó de 8.765 empleados a 7.359 (-16%); el Ministerio de Seguridad, que pasó de 1.180 a 1.023 empleados (-13,3%); el Ministerio de Defensa, que bajó su planta de los 1.155 a los 1.058 empleados (-8,3%); el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que pasó de contar con 2.953 a 2.735 (-7,3%); e incluso el recientemente creado Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que desde su creación en la segunda mitad del año pasó de los 556 empleados a los 523 (-5,9%).

Aunque en algunos sectores se note más que en otros, el titular de esa cartera, Federico Sturzenegger, afirmó, en su cuenta de X, que “la motosierra continúa”.

Fuente: Perfil.