Los mercados celebraron el pago de deuda de la Argentina con fuertes subas

Tras confirmarse el pago de un vencimiento de bonos por más de US$ 4.300 millones, los mercados celebraron la decisión con subas en acciones y títulos soberanos.

El S&P Merval casi 2% luego de caer en la rueda previa por toma de ganancias por parte de los inversores.

Esto se combinó con leves cambios en los bonos en dólares, principalmente los bonares, tras el pago de cupones de intereses y capital que realizó el Tesoro en la jornada.

Así, el riesgo país bajó y tocó un nuevo mínimo desde 2018.

El mercado transitó una jornada de poca actividad ya que no operó Wall Street debido al feriado que decretó el gobierno de EEUU por la muerte del ex presidente Jimmy Carter.

El panel líder de BYMA repuntó 1,7% a 2.829.730,44 puntos. Medido en dólares, aumentó también 1,7% hasta los 2.388,90 puntos, nuevo récord al cierre.

De esta forma, las acciones líderes que más avanzaron en el selectivo local fueron las de Aluar (+3,9%); Grupo Supervielle (+3,8%), y Banco Macro (+3,5%).

En cuanto a lo que es renta fija, hay que resaltar que el Gobierno afrontó el pago de US$ 4.341 millones correspondiente a intereses y capital (solo los 29, 30 y 46) de Bonares y Globales, bonos reestructurados en 2020 por el exministro de Economía Martín Guzmán.

Entre los bonos que presentaron vencimientos figuran los Bonares (AL29, AL30, AL35, AL38 y AL41) y los Globales, denominados en euros (GE29, GE30, GE35, GE38, GE41 y GE46) y en dólares (GD29, GD30, GD35, GD38 y GD41). El vencimiento implica u$s2.822 millones en concepto de capital, y otros u$s1.529 millones en intereses.

En ese marco, los títulos soberanos nominados en dólares operaron con leves subas y bajas, sin referencia de la plaza extranjera. Los que más avanzaron fueron: el Bonar 2020 (+2,1%), el Bonar 2038 (+1%), y el Bonar 2041 (+0,6%). En tanto, cayeron el Global 2029 (-3%); el Bonar 2030 (-0,1%); Global 2030 (-0,1%) y Global 2038 (-0,1%).

En tanto, el riesgo país, índice que mide el JP Morgan, cedió 2,1% y se ubicó en los 560 puntos, nuevo mínimo desde 2018.

Analistas estiman que gran parte de los inversores van a elegir reinvertir los pagos en bonos en dólares.