Habló Yanina Martínez, la ex subsecretaria de Turismo echada por viajar a Londres: “Obré con rectitud”

La ex funcionaria brindó su versión de lo ocurrido luego de su salida de la secretaría por no haber notificado a sus superiores acerca de un viaje a Londres.

La ex secretaria de Turismo Yanina Martínez se refirió hoy a su salida del Gobierno al asegurar que informó «oportunamente» que viajaría al exterior y dijo que se siente «segura» de haber obrado «con rectitud».

Tras ser echada de la secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes que conduce Daniel Scioli por haber viajado a la ciudad de Londres, la ex funcionaria brindó su versión de lo ocurrido.

«Quiero aclarar algunos puntos que, lamentablemente, se han malinterpretado. Solicité autorización para tomarme un periodo de descanso desde el lunes 30 de diciembre hasta el 12 de enero de 2025. Informé oportunamente que viajaría al exterior», argumentó Martínez en redes sociales.

En esa línea, la integrante de la secretaría de Turismo expresó: «Viajé en la tarde del viernes 27, trabajando de manera remota, dejando todos mis compromisos laborales ordenados y asegurando que mis responsabilidades como funcionaria pública fueran cumplidas».

«Me siento segura de haber obrado con rectitud, sin desatender en ningún momento mis obligaciones», subrayó Martínez.

La subsecretaria había sido echada del área luego de haber cursado la solicitud de vacaciones la semana pasada, pero sin notificarlo a sus superiores.

Scioli tomó conocimiento del viaje cuando Martínez ya estaba en Reino Unido, algo que cayó muy mal.