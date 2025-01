Fuerte caída de reservas por el pago de bonos y suba del dólar blue

El Banco Central compró divisas por sexta jornada consecutiva, al sumar, en términos netos, otros US$ 137 millones, pero las reservas brutas se hundieron US$ 1.728 millones tras el pago de vencimientos de deuda.

Esto fue el resultado fundamentalmente del pago de los bonos Globales por US$ 1.600 millones,.

El dólar informal subió $5 a $1.220, tras un alza de $10 en la jornada del martes y de cerrar sin variaciones el lunes.

De esta manera, el tipo de cambio paralelo tocó máximos de enero.

El spread con el mayorista se ubicó en 17,7%. En tanto, la brecha con el MEP se acerca al 2%.

El billete paralelo viene de cerrar el 2024 con una suba de 20% (+$205) frente a una inflación que sería del 120% en el total anual.

Solo en diciembre pegó un salto de 9,8%, el más alto desde junio.

En la primera semana de 2025, este tipo de cambio anotó una baja de $10 (-0,8%).

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista subió 50 centavos a $1.036,50 para la venta.

El dólar MEP se ofrece a $1.163,70, por lo que la brecha con el oficial se ubica en el 12,3%.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) sube a $1.191,83 y el spread con el oficial se posiciona en el 15%.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) operó a $1.372,80.

En tanto, el dólar cripto o Bitcoin cotiza a $1.213,56.