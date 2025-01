Venezuela entre los que apoyan a Maduro y los que reconocen a González Urrutia

Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia se arrogan la victoria en las elecciones que celebradas el pasado 28 de enero, y manifestaron su intención de jurar ante la Asamblea Nacional, en medio de una fuerte tensión social.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano declaró a Maduro como ganador con el 51,95% de los votos, aunque el proceso estuvo envuelto en varias irregularidades. Por su parte, la oposición denunció que hubo fraude y presentó las actas que aseguran confirman la victoria de González Urrutia.

Aún no se sabe qué pasará en Venezuela. Ambos han cosechado apoyos internacionales que los reconocieron como presidentes electos. Sin embargo, el régimen chavista emitió una orden de captura contra el líder opositor con una recompensa de US$ 100.000 y amenazó que lo detendrá apenas llegue al país.

Quiénes apoyan a Maduro

Desde el pasado 28 de julio, una veintena de países han reconocido la reelección del actual mandatario venezolano. En la región, lo hicieron los gobiernos de Nicaragua, Bolivia, Cuba y Honduras, y se espera su presencia en el acto de toma de posesión.

También extendieron su apoyo Rusia, China, Irán, Turquía, Serbia, Qatar, Corea del Norte y Bielorrusia. A esto se suman otros países del Caribe, África y Asia, entre ellos Guinea Ecuatorial, Uzbekistán, Mozambique, Sudán y Vietnam.

Quiénes apoyan a González Urrutia

El líder opositor se encuentra realizando una gira internacional en la que ha cosechado apoyos de varios países de América, como es el caso de Argentina, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana. A ellos se suman Perú, Ecuador y Costa Rica, cuyos gobiernos lo reconocieron como presidente electo.

Por otro lado, el Parlamento de la Unión Europea reconoció a Edmundo como “presidente legítimo de Venezuela” al entregarle el premio Sájarov, y los países miembros acordaron no enviar representantes a la ceremonia de investidura.

En cuanto al caso particular de España, el Gobierno le brindó asilo político en medio de los temores sobre su posible detención, pero no lo ha reconocido formalmente como nuevo mandatario.

El caso de Brasil, México, Colombia y Chile

Los cuatro países latinoamericanos quedaron envueltos en polémicas debido a la posición que adoptaron en medio del conflicto político en Venezuela.

Brasil, México y Colombia han manifestado sus reclamos sobre las elecciones debido a las irregularidades en el proceso, y pidieron al régimen que muestre las actas que la CNE afirma certifican su victoria para disiparlas dudas.

Pese a esto, y a que los presidentes Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro dijeron que no irán a la ceremonia, Brasil y México enviará a sus embajadores a la toma de poder de Maduro, mientras que Colombia no romperá relaciones bilaterales.

En cuanto a Chile, esta semana el Gobierno decidió retirar a su embajador en Caracas y volvió a denunciar el fraude en las elecciones. Sin embargo, hasta el momento Gabriel Boric tampoco reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo.