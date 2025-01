El Banco Central sigue acumulando divisas y las reservas subieron por primera vez en la semana

El Banco Central compró hoy US$ 92 millones y acumuló así doce jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado oficial de cambios.

Las reservas brutas internacionales crecieron por primera vez en cuatro ruedas, al subir unos US$ 132 millones, hasta los US$ 30.706 millones.

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista cotizó a $1.042 por unidad, mismo nivel que en la jornada previa.

El contrato del dólar futuro para fin de este mes descendió 0,1% a $1.055,50, pero para el resto de los plazos experimentaron retrocesos.

El dólar blue avanzó a $1.235, por lo cual la brecha se ubica en el 19%.

Y el dólar MEP opera a $1.166,96, por lo que la brecha con el oficial se ubica en el 11,99%.

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se vende a $1.187,90 y el spread con el oficial se posiciona en el 14%.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) cerró a $1.380,60, mientras el cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.209,78. El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera a US$ 99.275.