Difícil momento: internaron al actor Jorge Martínez tras un intento de suicidio

El ex galán de telenovelas atraviesa una dura situación. Estaba viviendo en la Casa del Teatro.

El actor Jorge Martínez, de 78 años, no atraviesa un buen momento personal y debió ser internado en las últimas horas.

De acuerdo a una información revelada en el programa de Chiche Gelblung en Radio Del Plata, el ex galán de telenovelas fue ingresado en el Centro Psiquiátrico Ducont de Ramos Mejía, tras intentar atentar contra su vida.

El actor estaba viviendo en la Casa del Teatro, ubicada en el centro porteño, donde compartía sus días con otros colegas retirados.

Según relató el periodista Fede Flowers, Martínez ingresó acompañado por un acompañante que sería su hijo al centro de salud.