Continúa jugándose la Copa Puerto Madryn de fútbol playa

La Copa Puerto Madryn de fútbol playa, comenzó a jugarse este jueves y se desarrolla con total éxito en el Punto de deportes de playa de la costa madrynense.

Este viernes continuará la actividad en la tarde, con la 3° Fecha clasificatoria.

El fútbol playa disfruta de su torneo

En la jornada inaugural de la Copa Puerto Madryn de fútbol playa, se registraron destacados resultados para Ituzaingó 6-5 ante Infierno Beach, la de Academia Roca 5-1 sobre Deportivo Madryn; en el tercer juego Arena Madryn derrotó 5-3 a San Lorenzo, correspondientes a la Fecha 1.

En la tarde del jueves por la Fecha 2, San Lorenzo venció a Academia Roca 3-2 y La Caleta derrotó 5-2 a Infierno Beach; en el tercer turno, Ituzaingó volvió a ganar de manera ajustada a Atlas por 6-5 y clausuraron la segunda fecha Arena Beach y Deportivo Madryn con triunfo de los primeros por 9 a 4.

Continúa hoy por la tarde

El torneo playero continuará este viernes con la 3° fecha y última de la fase clasificatoria a partir de las 16.

El sábado se disputan durante la mañana (9hs) las semifinales y por la tarde, a las 16 el tercer puesto y a continuación la final del certamen.

Los grupos

La zona “A” está integrada por Ituzaingó, Atlas, Infierno Beach y La Caleta.

La “B” la juegan Arena Madryn, San Lorenzo, Deportivo Madryn y Academia Roca.

Fútbol playa – Copa Puerto Madryn

Resultados jueves 30

1ra fecha

Ituzaingó 6 – Infierno Beach 5 (Zona A)

Deportivo Madryn 1 – Academia Roca 5 (Zona B)

Arena Madryn 5 – San Lorenzo 3 (Zona B)

La Caleta 3 – Atlas 1

2da fecha

Infierno Beach 2 – La Caleta 5 (Zona A)

San Lorenzo 3 – Academia Roca 2 (Zona B)

Ituzaingó 6 – Atlas 5 (Zona A)

Arena Madryn – Deportivo Madryn (Zona B)

Programación Fecha 3 – Viernes 31

16hs. La Caleta vs. Infierno Beach (Zona A)

17hs. Arena Madryn vs. Academia Roca (Zona B)

18hs. Ituzaingó vs. Atlas (Zona A)

19hs. San Lorenzo vs. Deportivo Madryn (Zona B)

Sábado 1 de febrero

9hs. Semi 1

10hs. Semi 2

16hs. Tercer puesto

17hs. Final