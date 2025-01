Conducía a alta velocidad, perdió el control y mató a una madre y a su hija

Las víctimas eran de Córdoba. Además una menos de 6 años está internada.

Una madre y su hija, oriundas de Córdoba, fallecieron tras ser embestidas por un hombre que conducía a alta velocidad, perdió el control, subió a la vereda y las atropelló en la ciudad santafesina de Rosario.

El accidente tuvo lugar en la noche del martes cuando en la zona de la Costanera un auto Peugeot 206 perdió el control y atropelló a los turistas cordobeses que se encontraban arriba de la vereda mientras paseaban por Rosario.

Por el siniestro Tania Daniela Gandolfi, de 41 años, y su hija adolescente Agustina Magalí García, de 16, fallecieron, mientras que una niña resultó con graves heridas.

La menor, de 6 años, fue derivada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela con traumatismos de cráneo y tórax.

Aunque por el momento no hay confirmación de autoridades, sospechan que el auto y una moto corrían picadas en pleno centro de la ciudad.

A pesar de las impactantes imágenes sobre cómo quedó el vehículo, el conductor solo sufrió lesiones leves y quedó detenido junto con el motociclista.

Tras la hipótesis dada a conocer la fiscal Mariana Prunotto, de Homicidios Culposos, solicitó las cámaras de seguridad de la zona para constatar si es verídico que corrían picadas.

Un testigo del siniestro habló con Cadena 3 y relató: “Estaba yendo por el túnel que está en el Parque España y más o menos como a mitad escuché entrar una moto con el caño de escape libre, obviamente acelerando a gran velocidad, y cuando la moto me pasó a toda velocidad, atrás de la moto vi que pasó un auto también a toda velocidad”.

“El auto no frenó, vi que dobló y perdió el control, se fue para la izquierda, luego se fue para la derecha y ahí es donde chocó contra el semáforo que está ahí en la esquina, y bueno, se llevó puesto a una chica. Llegué a ver que voló”, contó Diego.